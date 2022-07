Audi RS e-tron GT gegen BMW M4: Rennen endet in teurem Crash

Von: Sebastian Oppenheimer

Bei dem mutmaßlichen Autorennen geriet ein Audi RS e-tron GT ins Schleudern und krachte in einen Mercedes. © Polizeipräsidium Nordhessen-Kassel

Ein BMW M4 und ein Audi RS e-tron GT haben sich in Kassel offenbar ein Rennen mit bis zu 200 km/h geliefert. Die Raserei endete in einem teuren Crash.

Mitunter kann es auf deutschen Straßen ziemlich abenteuerlich zugehen. Kürzlich gipfelte eine Art „Landstraßen-Duell“ zweier Autofahrer in einer handfesten Schlägerei, die für einen der Kontrahenten sogar im Krankenhaus endete. Und in Hamburg beschlagnahmte die Polizei einen Kia und einen Mercedes, nach dem die Fahrer sich ein halsbrecherisches Rennen geliefert hatten. Nun kam es in Kassel zu einem mutmaßlichen Autorennen, das in einem teueren Crash endete, wie 24auto.de berichtet.

Wie Polizei berichtet, lieferten sich in Kassel der Fahrer (40) eines Audi RS e-tron GT (370 kW/476 PS) und der Lenker (42) eines BMW M4 ein mutmaßliches Autorennen – mit Geschwindigkeiten von angeblich bis zu 200 km/h. Laut Zeugenangaben rasten die beiden Boliden schließlich auf mehrere an einer Ampel wartende Fahrzeuge zu – diese bemerkten sie offenbar zu spät. Dem BMW gelang ein Ausweichmanöver, doch der Audi-Lenker verlor die Kontrolle über seinen Stromer. Der Wagen schleuderte über mehrere Fahrstreifen und Verkehrsinseln, kollidierte mit einem Mast und krachte letztendlich in ein Mercedes E-Klasse T-Modell auf dem Hof eines Autohändlers. Laut den Beamten entstand an dem Audi ein Totalschaden in Höhe von 150.000 Euro, mit weiteren 50.000 Euro taxierten die Beamten die Schäden an der Straße, dem Mast und dem Mercedes. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.