Hyundai Ioniq 6 im Test: Sparsames Elektroauto für Vielfahrer

Optisch ist der Hyundai Ioniq 6 auf jeden Fall ein Hingucker. © Hyundai

Der Hyundai Ioniq 6 ist das „World Car of the Year“. Wir haben das Elektroauto im Alltag getestet. Vor allem die Performance an der Ladesäule hat uns imponiert.

Auf den ersten Blicken würde man beim Inoiq 6 nicht denken, dass man grade vor einem Hyundai steht. Viel mehr erinnert das Elektroauto an den Mercedes CLS oder den luxuriösen EQS. Statt aus Stuttgart kommt die 4,86 Meter lange Limousine aus Soul. Verstecken muss sich der Inoiq 6 aber nicht. Ganz im Gegenteil!

Optisch weiß der Koreaner zu überzeugen und unterscheidet sich deutlich vom Schwestermodell Ioniq 5. Einzig die LED-Kacheln zeugen von der Verwandtschaft. Das Ziel ist klar, sowenig Luftwiderstand wie möglich. Das ist den Ingenieuren auch gut gelungen, der cW-Wert liegt bei lediglich 0,21. Das Heck des Ioniq 6 ist jedoch etwas gewöhnungsbedürftig. Wie sich der Hyundai Inoiq 6 im Test schlägt erfahren Sie auf 24auto.de.