Leihwagen-Kunde ist stinksauer, weil er wiederholt Hybrid mit leerer Batterie bekommt: „Was soll der Scheiß?“

Von: Julian Baumann

Teilen

Auf Reddit erklärt ein Nutzer, dass er wiederholt einen Hybrid-Leihwagen mit leerem Akku erhalten habe. Das ist allerdings kein Einzelfall.

Stuttgart - Die Mobilitätswende hat längst auch die Autovermieter in Deutschland erreicht. Unternehmen wie Sixt oder Hertz bieten neben den altgedienten Dieseln und Benzinern auch eine steigende Auswahl an reinen E-Autos und Hybrid-Modellen an. Bei Sixt gab es im vergangenen Jahr aufgrund der Marktsituation noch einen E-Auto-Mangel, das hat sich inzwischen aber erübrigt, wie ein Check der aktuellen Auswahl an bestimmten Standorten zeigt. Bei Hybrid-Modellen scheint es allerdings so zu sein, dass lediglich der Benzintank bei der Abholung gefüllt wird, der Akku für das elektrische Fahren aber nicht.

Ein Kunde bekam einen Hybrid-Leihwagen mit leerem Akku, der Autovermieter erklärte ihm, dass er für das elektrische Fahren einen Aufpreis zahlen müsse. Das scheint allerdings kein Einzelfall zu sein, wie ein Bericht eines Nutzers auf Reddit zeigt. Er musste nach eigener Aussage bereits zweimal einen Hybridwagen als Leihauto entgegennehmen, dessen Akku nicht geladen war. „Ich halte den Hybrid sowieso für das Schlechteste aus beiden Welten“, regt sich der Nutzer auf. „Aber warum zum F**k können sie die Scheißdinger nicht wenigstens einstecken?“

Reddit-User regt sich über Hybrid-Leihwagen mit leerem Akku auf – eher Regel als Ausnahme

Wer sich ein Auto leiht, braucht in den meisten Fällen möglichst schnell ein fahrbereites Fahrzeug. Deshalb werden die Modelle mit Verbrennungsmotor beim Autovermieter auch mit vollem Tank und die E-Autos mit vollem Akku verliehen. Den jeweiligen Verbrauch muss der Kunde bezahlen. Bei einem Hybrid-Auto mit Verbrenner und Elektroantrieb sieht das aber offenbar anders aus. „Die letzten beiden Male habe ich als Leihauto einen Hybrid bekommen, mit leerer Batterie“, erklärt der Reddit-User u/throwawayausgruenden, der nach eigener Aussage häufig auf Dienstreise ist. „Ich meine, was soll der Scheiß?“

Ein Kunde bekommt zum wiederholten Male ein Hybrid-Leihwagen mit leerem Akku. Das ist allerdings eher die Regel als eine Ausnahme. (Symbolfoto) © Paco Freire/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Dass Autovermieter Hybrid-Modelle mit leerem Akku verleihen, ist keine Ausnahme. Ein Mitarbeiter der Avis Autovermietung in Stuttgart hatte gegenüber BW24 bestätigt, dass der Benzintank betankt, der Akku des Hybrid-Modells aber nicht geladen werde. Auch die Hertz Autovermietung hatte erklärt, dass der Batteriestand eines Hybridfahrzeugs bei der Abholung nicht garantiert werden könne. „Der Mieter des Fahrzeugs ist dafür verantwortlich, das Fahrzeug während der Anmietung auf eigene Kosten zu laden“, erklärte das Unternehmen. Dementsprechend müsse der Kunde aber auch nicht darauf achten, das Fahrzeug mit einem bestimmten Batteriestand zurückzugeben.

Plug-in-Hybrid mit leerem Akku ist ein Verbrenner – aber mit sehr kleinem Benzintank

Hybrid-Modelle sind eigentlich so konzipiert, dass sich der Verbrennungsmotor und der Elektromotor gegenseitig unterstützen. Bei Geschwindigkeiten von unter 50 Kilometern pro Stunde kann beispielsweise rein elektrisch gefahren werden, bei höheren Geschwindigkeiten schaltet sich der Verbrennungsmotor unterstützend hinzu. Bei sogenannten Plug-in-Hybriden muss der Akku – wie bei einem reinen E-Auto – aber zunächst aufgeladen werden. Ein Plug-in-Hybrid mit leerer Batterie wäre dementsprechend schlicht ein Verbrenner, mit sehr kleinem Benzintank. „Ich werde nächstes Mal explizit nach einem reinen Verbrenner fragen“, schreibt auch der Nutzer auf Reddit. „Bringt ja nichts, mit Riesenverbrauch und winziger Reichweite durch die Republik zu kacheln.“

In dem Reddit-Sub schildern andere User ähnliche Erfahrungen. Einer erklärt, dass sein Autohändler selbst E-Autos verkauft und auch eigene Ladestationen hat. „Obwohl er die Hybride problemlos auf dem Hof an der eigenen Ladestation laden könnte, bekam ich als Werkstattersatzwagen einen leeren Hybriden.“ Er ist zudem der Meinung, dass bei 50 Prozent der Hybrid-Modelle das Ladekabel noch unverpackt im Kofferraum liege. Ein anderer User vermutet, dass die Autovermieter durch den Strom nur Mehrkosten hätten und ein weiterer, dass es möglicherweise mit den Änderungen bei der E-Auto-Prämie zusammenhängt. Seit dem 1. Januar 2023 werden Hybrid-Modelle nämlich nicht mehr sanktioniert.