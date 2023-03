HU-Plakette am Auto: So liest man den Aufkleber auf dem Kennzeichen richtig

Von: Sebastian Oppenheimer

Dieses Fahrzeug muss im März des Jahres 2024 zur Hauptuntersuchung. © Bihlmayerfotografie/Imago

Ohne gültige HU-Plakette darf kein Autofahrer seinen Wagen auf öffentlichen Straßen bewegen. Doch wie liest man den Kennzeichen-Aufkleber eigentlich richtig?

Mehr zum Thema Wann muss mein Auto zur HU? So liest man die Plakette auf dem Kennzeichen richtig

Noch immer sprechen viele Autofahrer davon, dass sie mit ihrem Wagen demnächst mal wieder „zum TÜV“ müssen. Was sie damit meinen, ist allerdings die sogenannte Hauptuntersuchung (kurz HU), die man längst bei verschiedenen Prüforganisationen wie beispielsweise Dekra, GTÜ, KÜS oder eben dem TÜV durchführen lassen kann. Früher hatte der Technische Überwachungsverein das Monopol auf die Hauptuntersuchung. Alle zwei Jahre müssen Fahrzeugbesitzer ihren Wagen zur HU vorführen – eine Ausnahme bilden Neuwagen: Diese müssen erst nach drei Jahren zum ersten Mal auf den Prüfstand. Wann ein Fahrzeug überprüft werden muss, verrät ein Aufkleber auf dem Kennzeichen. Wie man die sogenannte HU-Plakette richtig liest, erklärt 24auto.de.

Die kreisrunde HU-Plakette ähnelt im Prinzip dem Ziffernblatt einer Uhr – wobei die Zahlen darauf genau gegenläufig verlaufen und in der Mitte eine weitere Zahl steht. Die Zahl in der Mitte gibt das Jahr an, in dem das betreffende Fahrzeug das nächste Mal zur Hauptuntersuchung muss. Zu Missverständnissen führt oft der Monat, in dem der Wagen zur HU muss. Denn das ist nicht der Monat auf dem Aufkleber, der von den dicken Balken flankiert ist – denn das ist immer die 12, also Dezember. Der „TÜV“-Monat wird von der Zahl angegeben, die am oberen Rand in der Mitte steht – also auf der „12-Uhr-Position“.