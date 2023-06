Honda ZR-V startet im Sommer für 43 900 Euro

Neues SUV von Honda: Der ZR-V startet im Sommer. © Honda/dpa-tmn

Honda widmet sich weiter dem SUV: Um die Lücke zwischen HR-V und CR-V zu schließen, bringen die Japaner jetzt den ZR-V und setzen dabei einmal mehr voll auf den Hybrid-Antrieb.

Frankfurt/Main - Hondas SUV-Palette wächst: Weil zwischen HR-V und C-RV noch knapp 30 Zentimeter Platz waren, soll ab Sommer der ZR-V die Lücke schließen: Deutlich flacher als die anderen Familienmitglieder und mit sanften Rundungen gezeichnet, soll er zu Preisen ab 43 900 Euro gegen Modelle wie etwa VW Tiguan oder Opel Grandland antreten.

Laut Hersteller geht der knapp 4,60 Meter lange Fünfsitzer mit 380 Litern Kofferraum, serienmäßig elf Airbags und einem umfangreichen Paket an Assistenzsystemen an den Start. So hält der Honda zum Beispiel automatisch Abstand, Tempo und Spur.

In Fahrt bringt den ZR-V ausschließlich ein Hybrid-Antrieb. Für den kombiniert Honda einen 2,0-Liter-Benziner (105 kW/143 PS) und eine E-Maschine (135 kW/184 PS). Das ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 7,9 Sekunden und 173 km/h Spitzentempo.

Ausblick auf mehr E-Mobilität

Zwar drückt die E-Maschine den Normverbrauch laut Honda auf 5,8 Liter (CO2-Ausstoß: 131 g/km). Doch fährt der ZR-V damit nur wenige Hundert Meter rein elektrisch. Wer weiter stromern will, muss auf andere SUV ausweichen: So gibt es den großen Bruder CR-V bald auch als Plug-in-Hybrid und im Format des HR-V im Herbst den rein elektrischen E:NY1. dpa