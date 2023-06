Hitze im Auto: Mit fünf Tipps behalten Sie auch im Hochsommer einen kühlen Kopf

Von: Sebastian Oppenheimer

Durch direkte Sonneneinstrahlung wird das Auto im Sommer schnell zur Sauna. Wir erklären, worauf Sie bei großer Hitze als Autofahrer achten sollten.

Der Winter ist für die meisten Autofahrer eine Leidenszeit: Durch die Kälte friert schon mal die Handbremse fest oder die Türen zu – und wenn es blöd läuft, ist auch noch die Batterie zu schwach zum Starten des Motors. Was die Straßenverhältnisse angeht, freuen sich die meisten wohl auf den Sommer. Allerdings hat auch die warme Jahreszeit ihre Schattenseiten: Denn im Auto kann es – gerade bei längerer Standzeit in der Sonne – richtig heiß werden. Das ist nicht nur unangenehm, sondern wirkt sich negativ auf die Konzentration des Fahrers aus. Mit ein paar Tipps lässt sich das Auto schneller auf eine erträgliche Temperatur bringen.

Hitze im Auto – Tipp 1: Fahrzeug beim Parken vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Am besten ist es natürlich, wenn sich das Auto gar nicht erst lange aufheizen kann – deshalb ist es gut, in einer Garage oder im Schatten zu parken. Natürlich gibt es diese Möglichkeit nicht immer – dann können Sonnenschutzmatten- und Rollos an den hinteren Seitenscheiben zumindest etwas vor der Sonneneinstrahlung schützen. Auch Lenkrad, Sitze und Kunststoffverschalungen von Kindersitzen können sich bei direkter Sonneneinstrahlung extrem aufheizen, deswegen sollte man sie bei längerer Standzeit mit einem Tuch abdecken.

Hitze im Auto – Tipp 2: Klimaanlage korrekt benutzen

Heutzutage sind die meisten Autos mit einer Klimaanlage ausgestattet, dennoch sollte man vor Fahrtbeginn Türen und Heckklappe öffnen, um die aufgeheizte Luft entweichen zu lassen. Bei Kurzstrecken empfiehlt der ADAC sogar ganz auf die Klimaanlage zu verzichten und stattdessen einfach die Fenster zu öffnen. Auch auf längeren Fahrten kann dies in den ersten Minuten ratsam sein, bis die Klimaanlage richtig kühlt. Außerdem sollte man vermeiden, dass die aus den Düsen austretende Kaltluft direkt auf unbekleidete Körperpartien trifft – es drohen Erkältungen und Muskelzerrungen. Auch sollte der Temperaturunterschied von der Innen- zur Außentemperatur nicht zu groß sein, weil beim Aussteigen ein Hitzeschock drohen kann. Ebenfalls wichtig: Einige Minuten vor Erreichen des Fahrtziels sollte man die Klimaanlage abschalten, damit das Kondenswasser verdunsten kann – so beugen Sie einer müffelnden Klimaanlage vor.

Auf längeren Autofahrten bei Hitze ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sehr wichtig. (Symbolbild) © YAY Images/Imago

Hitze im Auto – Tipp 3: Ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen

Ebenfalls wichtig bei Autofahrten in der Sommerhitze: Ausreichend trinken. Von eisgekühlten Getränken raten Experten allerdings ab, weil diese zu Beschwerden des Magen-Darm-Traktes und einer zusätzlichen Wärmeproduktion führen können. Sehr gut eignen sich beispielsweise Wasser oder ungezuckerte Tees.

Hitze im Auto – Tipp 4: Nicht mit Flip-Flops oder barfuß fahren

Zu luftiger Kleidung greifen die meisten bei hohen Temperaturen ganz automatisch – dennoch sollte man es nicht übertreiben: Von Fahrten mit freiem Oberkörper ist abzuraten. Denn bei einem Unfall kann sich zwischen Gurt und Haut eine starke Reibungshitze entwickeln, die zu schmerzhaften Brandverletzungen führen kann. Barfuß oder mit Flip-Flops zu fahren ist zwar nicht verboten – dennoch sollte man es aus Sicherheitsgründen nicht tun. Im Falle eines Unfalls kann dem Fahrer eine Teilschuld zugesprochen werden und die Versicherung die Leistung ganz oder teilweise verweigern.

Hitze im Auto – Tipp 5: Niemals Kinder oder Tiere im Wagen zurücklassen

Keinesfalls sollte man bei hohen Temperaturen Kinder oder Tiere im Auto zurücklassen – auch nicht mit heruntergelassener Scheibe. Die Temperaturen im Wageninneren können leicht bis zu 70 Grad erreichen und zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Ebenso sollte man bei Hitze keine Spraydosen im Auto aufbewahren, weil diese explodieren können.