Gruselige Aufnahmen an Tankstelle: Treibt hier ein Geist sein Unwesen?

Eine Tankstelle. Eine Videoaufnahme. Und scheinbar unerklärliche Aufnahmen - oder doch nicht? Treibt sich hier wirklich ein Geist herum?

Ein "geisterhafter" Vorfall ereignete sich an der Tankstelle "Toilisons' Services Centre" im irischen Cork. Auf einem Video einer Überwachungskamera will man einen Geist erwischt haben.

Tankstelle wie von Geisterhand verwüstet

Der Vorfall ereignete sich am 11. September 2019. Die Tankstelle hatte bereits nicht mehr geöffnet, da fing eine der Überwachungskameras merkwürdige Bewegungen im Inneren der Tankstelle ein. Das Video wurde vom Shop-Betreiber Tom O'Flynn ins Netz gestellt, nachdem er die scheinbar mysteriösen Vorgänge gesehen hatte. Auf der Suche nach einer Antwort sind sich im Netz nun viele sicher, dass hier ein Geist für Chaos sorgt.

In dem Video zu sehen ist, wie plötzlich verschiedene Lebensmittel durch die Tankstelle geschleudert werden. Dinge fallen von Regalen, obwohl sich offensichtlich niemand in dem Raum befindet. Ein weiterer Clip, der den Blick hinter die Theke zeigt, wurde ebenfalls veröffentlicht.

Geist an Tankstelle - oder alles ganz natürlich zur erklären?

Die Tankstelle befindet sich passenderweise zwischen zwei Bestattungsunternehmen, die bei Betrachtern wohl noch mehr Geistergedanken auslösen. Das Video hat Tausende von Zuschauern an paranormale Aktivität glauben lassen. So sind sich etwa viele sicher, eine Frau hinter der Theke erkennen zu können. Warum diese dann ein Geist sein soll, wird nicht klar.

Wie das irische Portal Mirror berichtet, erklärte O'Flynn: "Ich begann am Mittwochmorgen (meine Arbeit, Anm.d.Red.), sah Kekse auf dem Boden und dachte nicht weiter darüber nach. Dann sah ich eine große Obstschale auf dem Boden, also überprüfte ich die Überwachungskameras und es sieht darauf so aus, als ob sie herunter geschoben wurde. Ich bin bei solchen Dingen sehr skeptisch gewesen, aber ich habe alle Blickwinkel betrachtet und bin ratlos." Die Vorfälle hätten sich auch noch genau um Mitternacht und kurz danach ereignet. "Als ich es sah, schlug mein Herz irgendwie, ich wusste nicht, was ich davon halten sollte", so O'Flynn.

Was in dem Laden genau passiert ist, weiß man nicht. Ein Geist war es jedoch mit Sicherheit nicht. Oder was denken Sie?

