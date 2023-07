Genesis G90 im Fahrtest: Wie gut ist die S-Klasse aus Korea?

Von: Rudolf Bögel

Mit dem G90 macht Genesis Jagd auf Mercedes, BMW und Audi. Wie gut ist die Luxuslimousine, die jetzt auch nach Europa kommt? Fahrtest.

Die Marke Genesis ist gerade mal sieben Jahre alt – hat aber schon acht Modelle auf der Straße. In Deutschland gibt es drei SUV: GV60 (rein elektrisch), GV70 und GV80. Dazu die Mittelklasse-Limousine G70 (auch als Shooting Brake) und den Oberklasse-Brummer G80. Schon in den Startlöchern steht das Flaggschiff G90. Eine mondäne Luxus-Limousine mit allem, was das (Business-)Herz begehrt. Sowohl die Langversion als auch der kurze G90 kommen nun nach Deutschland, wie Genesis beim Festival Of Speed in Goodwood bekannt gegeben hat. Doch wer steckt hinter dem südkoreanischen Hersteller Genesis? Mit asiatischer Bescheidenheit hat die Namensgebung nur wenig zu tun. Genesis bedeutet nichts weniger als der Ursprung, die Schöpfungsgeschichte. Ausgerechnet dieses Prädikat hat die Hyundai Motor Company anno 2015 ihrer brandneuen Luxus-Tochter bei der Geburt mitgegeben. Und damit auch schon einen hohen Anspruch formuliert.

Riesiger Front-Grill, die Lichter als doppelte Linien: Das ist das Erkennungszeichen von Genesis. © Dominic Fraser / Genesis

Genesis G90 – wie tickt der Konzern dahinter?

Verwunderlich ist das kaum. Denn, wer in die Firmengeschichte der Südkoreaner schaut, findet schon in den 1970ern hochfliegende Pläne. Damals war das Unternehmen aus Seoul zwar noch ein reiner Auftragsfertiger, der Mitsubishi-Autos unter anderer Flagge herstellte. Den Chefs genügte das jedoch nicht, also reiste man nach Italien und beauftragte dort niemand Geringeren als den späteren Design-Papst Giorgetto Giugiaro mit dem Entwurf eines Sportwagens. Das Hyundai Pony Coupé sorgte damals weltweit für Furore, wurde aber nie in Serie gebaut. Das war 1974. Heute ist die Hyundai Motor Company zum drittgrößten Autohersteller der Welt aufgestiegen, gleich hinter Toyota und Volkswagen. Und jetzt soll Genesis in den Premium-Sektor vordringen. Ausgerechnet in die Domäne der Deutschen. Viele haben sich daran versucht. Infiniti, Lexus – alle sind gescheitert.

Kann es die S(üdkorea)-Klasse schaffen, in das Revier der Platzhirsche vorzudringen? In den USA läuft der Luxusliner jedenfalls schon prächtig. Die Marke ist sehr beliebt, wie die größte US-Kundenzufriedenheitsstudie von J.D. Power bestätigt. Hier liegt Genesis im aktuellen Ranking gleich hinter Lexus auf Platz zwei. Was aber noch viel wichtiger ist: Im direkten Vergleich mit 7er-BMW, Porsche Panamera und Mercedes-Benz S-Klasse hatte der G90 im Jahr 2022 die Nase vorne, sowohl bei der Qualität als auch bei der Zuverlässigkeit.

Viel rotes Leder, Chrom und Alu prägen den Innenraum des G90 - standesgemäß für eine Limousine im Luxus-Segment. © Dominic Fraser / Genesis

Beim Radstand schlägt der G90 sogar die Mercedes S-Klasse

Premium fängt immer beim Platzangebot an. Platz ist Luxus. Und davon bietet der G90 mehr als ausreichend. Der Radstand liegt bei 3,18 Metern, in der Langversion kommen noch mal 19 Zentimeter dazu. Damit liegen die Südkoreaner über den Werten von Mercedes (3,11 m) und nahe beim 7er-BMW (3,21 m). Hinten rechts sitzt traditionell derjenige, der sich vorne links einen Chauffeur leisten kann. Der Chefsessel weist die standesgemäße Ausstattung mit Massagefunktion, Kuschelkissen und automatisch ausfahrender Fußablage auf. Über einen eigenen 8-Zoll-Bildschirm in der Mittelkonsole lassen sich solch lebenswichtige Funktionen wie Klima oder die Hi-Fi-Bordanlage von Bang & Olufsen mit ihren 23 Lautsprechern und 1.700 Watt steuern. Im Flieger wäre das Business-Klasse. In der G90-Langversion kratzt man wegen des nochmals besseren Platzangebots an der First Class. Eingekuschelt, hochgelegt, lärmgedämmt schwebt man im G90 mehr als dass man fährt.

Genesis G90 im Innenraum: Die Schönheit des weißen Raumes

Doch das böse Erwachen kommt schneller als einem lieb ist. Schließlich will der Luxus-Kreuzer aus dem Fernen Osten ja auch fahraktiv getestet werden. Deshalb Sesselwechsel. Und die Füße an die Pedale. Im Unterschied zu Mercedes und BMW ist die Bildschirmlandschaft übersichtlich. Kein Hyperscreen im Kino-Weitwinkel-Format. Ganz einfach zwei 12,3 Zöller, perfekt eingepasst ins Armaturenbrett und natürlich ausgerüstet mit allen modernen Assistenzsystemen, die man braucht. Dazu viel Leder, Chrom, Holz. Klassisch und aufgeräumt. The beauty of white space – die Schönheit des weißen Raumes. So lautet auch die Philosophie, die SangYup Lee verfolgt, der Chef des Hyundai und Genesis Global Design Centers in Seoul. „Genesis ist eine Design-Marke, Genesis ist Design und Design ist Genesis“, sagt er.

Technische Daten

Modell: G90 Sedan (kurze Version)

Motor/Antrieb: 3,5 Liter-Turbo-Benziner / Allrad

Leistung/Drehmoment: 279 kW (380PS) / 530 Nm

Verbrauch kombiniert: 10,8 l /100 km

Beschleunigung (0 – 100 km/h): 5,8 s

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Abmessungen (L/B/H): 5,28 / 1,93 / 1,49 m

Radstand: 3,18m

Kofferraum: k.A.

Grundpreis (Südkorea): 64.700 Euro

Luftfeder und Hinterachslenkung serienmäßig

Aber wie fährt sich das Luxusgeschöpf mit seinem Verbrenner V6-Turbo-Benziner, der den Achtzylinder der ersten Generation ersetzt? Das Triebwerk hat zwar 380 PS und 530 Nm Drehmoment. Das reicht für die gediegenen Ansprüche der Klientel, aber sportlich ist das nicht. Die Langversion hat etwas mehr Schmalz unter der Haube. Hier hilft ein Elektro-Motor mit und steigert die Systemleistung auf 415 PS. Technisch ist der G90 standesgemäß ausgestattet. Mit einer Mehrkammer-Luftfederung zum Beispiel, die für europäische Verhältnisse zu wenig knackig ist. Dafür aber ziemlich komfortabel. Und mit einer serienmäßigen Hinterachslenkung, die aus dem Dickschiff zwar keinen Kurvenräuber macht, aber für ordentliche Wendigkeit sorgt.

Auch im Heck setzt sich die Zwei-Linien-Licht-Grafik fort. Das gibt dem Auto Eleganz und Leichtigkeit. © Dominic Fraser / Genesis

Unser Fazit zum G90 von Genesis

Die S-Klasse von Mercedes mag teilweise luxuriöser sein als der G90. Und bei der Fahrdynamik trumpft der 7er-BMW unzweifelhaft ganz groß auf. Aber die Unterschiede sind nicht mehr groß. Da wird ein G90 interessant, wenn man auf die Preisschilder schaut. Hier heben die Deutschen immer mehr ab, eine gute Chance für Genesis. Rudolf Bögel