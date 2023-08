Gebrauchte Elektroautos: Tesla hat in Deutschland die Nase vorne

Von: Simon Mones

Auch die Preise für gebrauchte Teslas sind deutlich gefallen. © Ding Ting/dpa

Der Markt für gebrauchte Elektroautos wächst. Die Preise sinken. Das gilt auch für das besonders beliebte Tesla Model 3.

Elektroautos sind in der Anschaffung noch immer sehr teuer. Doch jeder dritte Deutsche überlegt, beim nächsten Kauf umzusteigen. Was liegt da also näher als ein Gebrauchtwagen. Im ersten Halbjahr 2023 war das Tesla Model 3 bei den Käufern der beliebteste Stromer, wie eine Auswertung von AutoScout24 zeigt.

Mit dem Model Y und dem Model S finden sich auf den Plätzen zwei und fünf, zwei weitere Autos der Texaner. Die beliebtesten Einsteigermodelle sind der Renault Zoe (Platz drei) und der Smart ForTwo (Platz vier). Auf 24auto.de erfahren Sie, wie viel ein gebrauchtes Elektroauto im Schnitt kostet.