Ende eines Einparkversuchs: Renault durchschlägt Garagenmauer

Von: Sebastian Oppenheimer

Weil der Fahrer zu sehr aufs Gas drückte, schoss dieser Renault durch eine Garagenmauer. © Polizei Lüneburg

Der Einparkversuch eines über 80-jährigen Mannes ging in Niedersachsen gründlich daneben – sein Renault durchschlug die eigene Garagenmauer.

Im täglichen Einsatz erleben Polizisten so einiges – vor allem im Straßenverkehr. Kürzlich blieb beispielsweise ein 87-Jähriger mit seinem Audi Q3 in einer engen Gasse stecken. Der Mann hatte sich offensichtlich gründlich verschätzt – erst durch den Einsatz der Beamten konnte das SUV wieder freibekommen werden. Auch bei kuriosen Vorfällen ist es oft nur Glück, dass nicht mehr passiert – so nun auch bei der Aktion eines über 80-Jährigen: Der Mann durchbrach mit seinem Renault die eigene Garagenmauer, wie 24auto.de berichtet.

Beim Versuch in seine Garage einzufahren, trat der Mann wohl versehentlich voll aufs Gas – und krachte mit derartiger Wucht auf die Garagenwand, dass das Fahrzeug die Mauer durchschlug. Glücklicherweise wurde er bei der Aktion nicht verletzt.