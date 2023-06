Füße auf dem Armaturenbrett: Sitzposition mit tödlichen Folgen für Beifahrer

Von: Simon Mones

Man sieht es immer öfter: Beifahrer, die ihre Füße aufs Armaturenbrett legen. Was gemütlich sein mag, kann aber schnell tödlich enden.

Lange Fahrten mit dem Auto können anstrengend sein. Das gilt nicht nur für den Fahrer, der dann schnell mit Müdigkeit oder Konzentrationsproblemen zu kämpfen hat. Auch der Beifahrer wird von Problemen wie ungemütlichen Sitzen geplagt. So mancher nutzt dann das Armaturenbrett, um die Füße darauf abzulegen. Doch die verlockende Sitzposition ist ziemlich gefährlich.

Airbag verschlimmert Verletzung statt zu schützen

So drohen im Ernstfall schwerste bis tödliche Verletzungen an Kopf, Wirbelsäule und Beinen, macht der ADAC deutlich. Wie gefährlich die Sitzposition mit den Füßen auf dem Armaturenbrett ist, zeigt ein Crashtest mit 64 km/h und einem Dummy. Statt die Insassen zu schützen, sorgt der Airbag für ein höheres Verletzungsrisiko.

Denn: Der auslösende Beifahrerairbag drückt die Beine beim Aufprall nach oben. Zudem verlängert sich durch die zurückgelehnte Sitzposition der Weg des Oberkörpers. Folglich erhöht sich die Beschleunigung. Entsprechend prallt auch der Kopf mit der erhöhten Beschleunigungsenergie gegen die eigenen Knie oder Schienbeine.

Verletzungen der Wirbelsäule oft tödlich

Doch damit nicht genug. Der Körper dreht sich zudem aus dem Gurt, weswegen der Kopf die schützende Kopfstütze verfehlt. „Auch aus der Unfallforschung weiß man, dass Kopf und Nacken so stark beansprucht werden, dass die Verletzungen der Wirbelsäule oft tödlich sind“, erklärt der ADAC.

Nicht minder gefährlich, aber nicht verboten: barfuß Autofahren. Klingt kurios, ist aber tatsächlich so. Und auch der Konsum von Alkohol am Steuer ist in Deutschland völlig legal. Zumindest so lange man nicht den Grenzwert von 0,5 Promille überschreitet. In beiden Fällen kann dem Fahrer aber eine Teilschuld drohen. Also lieber auf Wasser und festes Schuhwerk setzen und darauf achten, dass der Beifahrer ordentlich sitzt.