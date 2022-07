Fiat 500 ist beliebtestes „Frauenauto“ – Männer fahren auf einen Tesla ab

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Der Fiat 500 hat den größten Anteil an Fahrerinnen – bei den Männern liegt überraschenderweise ein Stromer hoch in der Gunst.

Es gibt ja die kuriosesten Studien und Auswertungen. Erst kürzlich gab der Fahrdienstleister Uber bekannt, was die Leute so alles in den Fahrzeugen vergessen: Die Palette reichte dabei vom Kartoffelsalat, über Zahnprotesen bis hin zu einer lebenden Schildkröte. Und ein Versicherer wertete kürzlich aus, welche Sternzeichen, die meisten Unfälle verursachen. Nun hat ein Vergleichsportal recherchiert, welche Autos besonders gerne von Männern und welche bevorzugt von Frauen gefahren werden. Eine kleine Überraschung gibt es dabei beim „Männerauto“.

Der Fiat 500 wird laut der Auswertung eines Vergleichsportals besonders gerne von Frauen gefahren. © Fiat

Fiat 500 ist beliebtestes „Frauenauto“ – Männer fahren auf einen Tesla ab

Bei einem „Männerauto“ denkt man an womöglich zunächst an einen soundgewaltigen Verbrenner mit vielen Zylindern. Doch wie das Vergleichsportal Verivox jetzt herausfand, hat tatsächlich ein Elektroauto den höchsten Anteil an männlichen Versicherungsnehmern – und zwar das Model 3 von Tesla, das zuletzt wegen seiner Bedienung in einem ADAC-Test abgeschlagen auf dem letzten Platz landete. In 85 Prozent der Fälle sitzt ein Mann hinter dem Steuer des US-Stromers. Es folgen mit einem Männeranteil von jeweils 83 Prozent der BMW 5er, der Audi Allroad quadtro und der Škoda Superb.

Zehn Autos mit Verbrennungsmotor, die wir vermissen werden Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von 24auto.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Fiat 500 ist beliebtestes „Frauenauto“ – auch Audi A1 und Opel Adam werden von Frauen gern gefahren

Laut der Auswertung greifen Männer bevorzugt zu SUV und Wagen der oberen Mittelklasse. Unter den zehn bei Frauen am beliebtesten Fahrzeugen befinden sich dagegen ausschließlich Kleinst- und Kleinwagen. Den höchsten Frauenanteil wies dabei der Fiat 500 auf (64 Prozent). Ebenfalls hoch im Kurs stehen bei der Damenwelt der Audi A1 (63 Prozent) und der Opel Adam (61 Prozent).