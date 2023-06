Frau will Tesla mit Sprit betanken: Elon Musk springt ihr zur Seite

Von: Simon Mones

Teslas sind rein elektrisch unterwegs, das weiß jeder. Oder auch nicht. Eine Influencerin aus Großbritannien versuchte, ihr Model Y mit Sprit zu betanken. Elon Musk verteidigte die Frau.

Wo sich beim Auto der Tankdeckel befindet, ist je nach Hersteller unterschiedlich. Kein Wunder also, dass so mancher Autofahrer an der Zapfsäule erst mal ewig suchen muss. Manchmal will der Abstand auch nach mehreren Wendemanövern einfach nicht passen. Andere wiederum können alte Angewohnheiten wohl nur schwer ablegen und wollen ihr neues Elektroauto dennoch mit Sprit befüllen.

So auch die Influencerin Danielle Wright, die ihr Tesla Model Y offenbar noch nicht allzu lange zu haben scheint. Denn die 22-Jährige versuchte das Elektroauto an einer Tankstelle mit Sprit zu befüllen, wie ein Video zeigt, das auf Twitter und Instagram geteilt wurde. Aufgenommen wurde der Clip von anderen Tankstellenbesuchern.

Frau will Tesla betanken: Ist das Video gestellt oder echt?

In den Kommentaren trauern viele Nutzer ihren Augen nicht. Danielle Wright wird mehrfach als „dumm“ bezeichnet. So mancher kann sich aber nicht vorstellen, dass so etwas wirklich vorkommen kann. „Das ist zu 100 Prozent gestellt!“, schreibt einer. Eine andere betont: „Wenn das echt ist, tut mir diese Frau leid“.

Den Tankstutzen sucht man bei einem Tesla Model Y vergeblich. © Instagram (hamagramm)

Und auch der Tesla- und Twitter-Boss Elon Musk meldet sich zu Wort und nimmt die Influencerin in Schutz: „Das passiert manchmal. Angewohnheiten lassen sich nur schwer ablegen.“ Einer der beiden Männer, die das Video aufgenommen haben, macht sich derweil noch über die junge Frau lustig und „hilft“ ihr bei der Suche. Erst kurz darauf steigt der andere Mann aus und weist Danielle Wright mehrfach darauf hin, dass es ein Elektroauto ist. Die Influencerin steckt den Zapfhahn weg und steigt wieder in ihr Auto.

Mehr Geld als Verstand: Influencerin von Kommentaren frustiert

Genau diese Szene ist der Grund, warum viele Twitter-Nutzer der Meinung sind, dass das Video gestellt sein muss. Doch dem scheint nicht so zu, wie Danielle Wright in einem Interview mit dem Daily Star verriet. „Elon Musk hat es sogar selbst gesagt: Gewohnheiten lassen sich nur schwer ablegen“, betont die Influencerin.

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich getan habe, es war das Ende eines langen Tages und das Auto ist nagelneu“, erklärt die 22-jährige Britin ihren Tankversuch. Sie habe zudem eher an die Süßigkeiten gedacht, die sie sich an der Tankstelle kaufen wollte, „als an die Tatsache, dass mein Auto eigentlich kein Benzin braucht.“ Dennoch zeigte sie sich frustriert ob der Kommentare unter dem Video. Insbesondere der Vorwurf, dass der Tesla gar nicht ihr gehöre und sie mehr Geld als Verstand habe, traf Danielle Wright hart. „Ich habe jeden Cent verdient, um es zu kaufen, und ich liebe Autos. Es ist wirklich ein wahr gewordener Traum, einen Tesla zu besitzen“, erklärt die Influencerin. Und immerhin istnicht die erste Person, die einen Tesla mit Sprit betanken will und vermutlich auch nicht die letzte.