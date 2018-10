Falschparker aufgepasst: Hier könnten Sie vor Gericht landen

Gleich zwei Strafzettel erhält eine Frau für dasselbe Vergehen. Doch sie soll nicht nur eine Strafe zahlen, sondern auch vor einem Richter erscheinen.

Wer in Deutschland falsch parkt, bekommt einen Strafzettel. Kommt der Kontrolleur nochmal an dem verwarnten Auto vorbei, gibt es in der Regel keine weitere Strafe. In den USA sieht das ganz anders aus.

Falschparkerin muss zum Richter

Falschparker, die nach dem ersten Strafzettel nochmal erwischt werden, bekommen ein weiteres Knöllchen. Diese Erfahrung musste eine Frau aus Deutschland machen. Die Geschichte liegt schon ein paar Jahre zurück, aber erst jetzt hat sie diese auf HuffingtonPost.de erzählt.

Lesen Sie auch: Strafzettel, für die man nicht zahlen muss - wird ein Traum wahr?

Demnach sei sie 2013 als Au-Pair-Mädchen in die USA gegangen. Als sie an einem Freitag ihr Auto an einem Bahnhof abstellte und am Abend zurückkam, fand sie zwei Strafzettel am Auto ihrer Gasteltern. Aber damit nicht genug, denn die Frau sollte die Strafe nicht nur bezahlen, sondern auch vor einem Richter erscheinen.

70 Dollar Strafe für einmal falsch parken

Vor ihrem Auftritt vor dem Richter musste sie den Sachverhalt einem Sachbearbeiter erklären, der die zwei Strafzettel nicht nachvollziehen konnte und dabei half, die Strafe zu mindern. Vor Gericht bekannte sich die Frau des Falschparkens schuldig und musste 70 Dollar vor Ort als Strafe zahlen.

Betrifft alle Autofahrer: So viel Zeit und Geld verschwenden die Deutschen beim Parken.

anb