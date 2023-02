Ford-Fahrer ignoriert Straßensperre und landet in Loch – „Es ist schon wieder passiert“

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein Ford-Fahrer in den USA hat eine Straßensperrung ignoriert und landete in einer Grube. Schon der zweite Fall innerhalb nur weniger Tage – die Polizei ist fassungslos.

Wohl die meisten Autofahrer halten sich ordnungsgemäß an die Verkehrsregeln – doch leider gibt es immer wieder Zeitgenossen, die davon überzeugt sind, dass Vorschriften nur für die anderen gelten. Manche setzen sich gleich ohne Führerschein hinter das Lenkrad, andere ignorieren Tempolimits – dabei kann auf der Autobahn eine Überschreitung der Richtgeschwindigkeit im Falle eines Unfalls durchaus ziemlich teuer werden. In jedem Fall sind derartige Aktionen hochgefährlich – für andere Verkehrsteilnehmer, aber natürlich auch für den Fahrer selbst. In Kalifornien hat nun ein Pick-up-Fahrer die Quittung für seine Ignoranz erhalten – und er war nicht der Erste, für den sich sein Verhalten an exakt dieser Stelle gerächt hat.

Ford-Fahrer ignoriert Straßensperre und landet in Loch – „Es ist schon wieder passiert“

„Es ist schon wieder passiert“, schreibt die California Highway Patrol etwas verzweifelt in einem Facebook-Post. „Wir können so etwas nicht erfinden.“ Gepostet haben die Beamten dazu einige Bilder von einem spektakulären und zugleich kuriosen Unfall: Ein silberfarbener Ford F-150 steckt in einer riesigen Grube – die Front des Wagens ist stark eingedrückt, durch die Fenster ist zu erkennen, dass die Airbags ausgelöst haben. „Wie kann das nur passieren?“, fragt man sich unweigerlich. Die Polizei gibt die Antwort.

Ford-Fahrer ignoriert Straßensperre und landet in Grube: „Das war zu 100 Prozent vermeidbar“

„Das war zu 100 Prozent vermeidbar. Es gibt keine Entschuldigung“, schreibt die California Highway Patrol auf Facebook. Die Schilder der Straßensperrung seien völlig klar sichtbar gewesen. Auch ein Bild der Sperrung haben die Beamten gepostet. Und tatsächlich gibt es da wirklich keine Möglichkeit, irgendetwas zu übersehen: Die komplette Straße ist mit Betonsperren blockiert, zwei Schilder mit „Straße gesperrt“ und ein Stoppschild lassen absolut keinen Zweifel daran, dass man hier nicht durchfahren darf. US-Medienberichten zufolge war die Straße unterspült worden, weil ein Rückhaltebecken nachgegeben hatte.

Fahrer ignoriert Straßensperre und landet in Grube: „Uns fehlen die Worte“

Die Fassungslosigkeit der Beamten über den Vorfall erklärt sich vor allem daraus, dass nur wenige Tage zuvor ein VW-Fahrer exakt denselben „Stunt“ hingelegt hatte (siehe Post weiter unten). „Das kann einfach nicht wahr sein“, hatte die Polizei bereits damals kommentiert. „Uns fehlen die Worte.“ Deshalb wiederholen die Gesetzeshüter nun ihren Appell: „Fahre NICHT an einer Straßensperre vorbei“, warnen sie auf Facebook. „Wenn du auf eine Straßensperre triffst, kehre um und such dir einen anderen Weg.“ Was logisch klingt, scheint offenbar nicht für jeden Autofahrer sonnenklar. In einer ähnlichen Situation war vor einiger Zeit übrigens auch ein Fahranfänger in der Schweiz gelandet.

Zwei Autos landen in Loch – „Bei diesem Tempo wird der Graben in kürzester Zeit gefüllt sein“

Unter dem Post mit dem in der Grube „geparkten“ Pick-up haben sich inzwischen mehrere Hundert Beiträge angesammelt – die meisten kommentieren das Geschehen mit einer ordentlichen Portion Ironie:

„Bei diesem Tempo wird der Graben in kürzester Zeit gefüllt sein.“

„Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welches Auto morgen reinrauscht.“

„Manche Leute sollten einfach keinen Führerschein besitzen.“

„Die Landung hat er aber wirklich klasse hinbekommen.“

„Diese Schlaglöcher geraten langsam außer Kontrolle.“

„Passt doch perfekt.“

„Er wollte halt einfach ein bisschen Offroad fahren.“

„Hat er versucht, drüberzuspringen?“