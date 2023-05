„Ja und nü?“: Video von absurdem Stau am Gardasee geht viral

Die Strada della forra ist für ihre geringe Breite bekannt. Zur Urlaubszeit ist sie nur einseitig befahrbar. Das scheint aber noch nicht bei allen angekommen zu sein, wie ein Video zeigt.

Gardasee - Genervte Familienmitglieder, plärrende Babys und schmerzendes Sitzfleisch. Die Anreise zum Urlaubsort kann ganz schön anstrengend sein. Die vielen Stunden im Auto bedürfen ordentlicher Vorbereitung. Für genügend Essen und Trinken muss gesorgt sein und auch Unterhaltung in Form von Musik oder Hörbüchern sollte nicht fehlen. Vor allem: Wer mit dem Auto reist, muss sich auch immer auf mögliche Staus oder andere Unwägbarkeiten einstellen. Eine schmerzliche Erfahrung haben nun Reisende auf dem Weg zum Gardasee gemacht. Ein Video auf TikTok zeigt die unglaublichen Szenen.

Stau auf dem Weg zum Gardasee: Autos stecken fest

Der Gardasee ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen Italiens. Das Mittelmeerland hat erst kürzlich Maßnahmen vorgestellt, um den Massentourismus einzuschränken. Davon ist der See im Norden des Landes nicht direkt betroffen. Dennoch zieht es Jahr für Jahr tausende Menschen an den Lago di Garda. Ein TikTok-Video zeigt nun, wie sich eine lange Schlange von Autos auf der schmalen Uferstraße gebildet hat - genervte Menschen und stillstehende Autos. Ein Schwenk mit der Kamera zeigt die Ursache für den Ärger.

Auf der Straße, die nur wenige Meter breit ist, ist kein Weiterkommen. Ein großer SUV mit deutschem Kennzeichen möchte in die andere Richtung. Die Straße scheint aber leider zu schmal. Die Autos passen nicht aneinander vorbei. Und dieses Problem ist eigentlich auch bekannt. Der bekannte Streckenabschnitt „Strada della Forra“ ist zur Urlaubszeit, ab dem 1. April, von 10 bis 19 Uhr nur einseitig in Richtung bergauf befahrbar. Die Rückfahrt zum See empfiehlt die Info-Webseite gardasee.de über Limone sul Garda. Nachts wiederum sei die Straße beidseitig befahrbar.

TikTok-Video: „Ich will nicht das Problem sehen, ich will die Lösung sehen“

Während die betroffenen Autofahrer angesichts der verzwickten Situation herzlich wenig zu lachen haben, sorgt das Video auf der Videoplattform für viel Erheiterung. Ganze 14 Millionen Mal wurde das Video bereits geklickt. Zehntausend Kommentare sammeln sich darunter. Am meisten interessiert die User, wie sich das Problem gelöst hat: „Ich will nicht das Problem sehen, ich will die Lösung sehen“ oder „Ja und nü?“. Andere können sich die Schadenfreude nicht verkneifen. Einer schreibt: „Legenden besagen, sie stehen heute noch“ oder „Stehen lassen, neu kaufen“.

Je nachdem, um wie viel Uhr das Video aufgenommen wurde, wären alle im Unrecht, die von oben die Straße hinunterfahren. Oder die Szene spielte sich vor 10 Uhr morgens ab und der entgegenkommende schwarze SUV ist schlichtweg zu breit.