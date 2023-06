Hohes Bußgeld nach Tempoverstoß: Finnischer Raser muss 121.000 Euro zahlen

Weil er mit 32 km/h zu viel geblitzt wurde, muss der finnische Millionär Anders Wiklöf über 120.000 Euro zahlen. (Symbolbild) © Future Image/Imago

In Finnland wurde ein Mann in einer 50er-Zone geblitzt. Für den Tempoverstoß kassierte der Raser ein Bußgeld in Höhe von 121.000 Euro.

Wer sich nicht an die Verkehrsregeln hält, der muss zahlen. So einfach ist es. In Deutschland drohen beispielsweise bereits ab 26 km/h zu viel Punkte und Fahrverbote. Doch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, kommen Verkehrssünder hierzulande noch glimpflich davon. In Finnland musste ein Mann nun ein Bußgeld in Höhe von 121.000 Euro zahlen. Ähnlich erging es einer Raserin in der Schweiz, die sogar 200.000 Euro zahlen musste.

Und das nur, weil es der Finne etwas zu eilig hatte. In einer 50-km/h-Zone auf den Åland Inseln wurde der Mann mit 82 km/h gemessen. Er war also 32 km/h zu viel. Bei 24auto.de erfahren Sie, warum der Mann ein so hohes Bußgeld zahlen musste.