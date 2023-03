Ferraris verpassen Kurve und fliegen in Gartenzaun: „Wie schafft man das?“

Von: Simon Mones

Eine Spritztour in Italien endete für zwei Männer mit einem spektakulären Crash samt Flugeinlage. Die beiden Ferraris wurden völlig zerstört.

Im Internet findet sich eine Vielzahl an Videos von spektakulären Unfällen. Einer davon hat sich kürzlich in der italienischen Gemeinde Osimo ereignet und endete mit zwei schrottreifen Ferraris – einem 296 GTB Assetto Fiorano und einem F12 Berlinetta.. Der Crash war dabei so spektakulär, dass er es auch aus dem neuesten Teil der Fast & Furious-Reihe stammen könnte.

Hinterm Steuer saßen aber nicht etwa Vin Diesel und Co., sondern zwei Freunde aus den Niederlanden und Belgien, die in der Region Urlaub gemacht haben. Und diese hatten offenbar kein Gefühl für die beiden Sportwagen aus Maranello. Zufällig wurde der spektakuläre Unfall von der Sicherheitskamera eines Hauses aufgenommen.

Ferraris verpassen Kurve und fliegen in Gartenzaun: „Wie schafft man das?“

Der Grund für den Unfall war laut der lokalen Polizei womöglich überhöhte Geschwindigkeit. Das Video dürfte an dieser Theorie jedoch wenig Zweifel lassen. Keiner der beiden Sportwagen, hat auch nur den Hauch einer Chance, die Kurve an dem Haus zu bekommen. Der 830 PS starke Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano rauscht entsprechend direkt über einen Erdhügel in den Gartenzaun.

Der Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano wurde bei dem Unfall komplett zerstört. (Smybolbild) © Pius Koller/Imago

Wenige Sekunden später trifft dann auch der F12 Berlinetta (740 PS) auf den Erdwall. Die Folgen sind jedoch noch verheerender, denn der Sportwagen hebt sogar ab und fliegt mehrere Meter durch die Luft. Nur eine Hecke verhindert, dass der Ferrari im Garten landet. Der F12 Berlinetta fängt sogar noch Feuer und brennt völlig aus.

Ferraris verpassen Kurve und fliegen in Gartenzaun: Fahrer bleiben nahezu unverletzt

Wie durch ein Wunder erlitten beide Fahrer lediglich nur kleine Blessuren und konnten die völlig zerstörten Sportwagen aus eigener Kraft verlassen. Für eine Untersuchung ging es aber dennoch ins Krankenhaus, das die beiden Männer am selben Tag noch verlassen konnten.

Unter dem Video, das auch auf YouTube hochgeladen wurde, finden sich zahlreiche Kommentare. Diese reichen von Fassungslosigkeit bis Spott:

„Wenn Dummheit und Wahnsinn zu einer Einheit verschmelzen.“

„Der erste Ferrari bekommt locker eine 8,5; schöne Geschwindigkeit, gute Form, schöner sauberer, harter Stopp. Aber hast du den Flug gesehen, den der Zweite hingelegt hat? Und wie er die Landung hinbekommen hat? Sogar der ostdeutsche Richter musste ihm für diese Leistung eine 10,0 geben.“

„Offenbar war der Zaun die Ziellinie!“

„Wie macht man das überhaupt? Der Besitzer ist ein Genie und hatte eine starke Wand zum Schutz.“

„Verdammt, schon wieder den Pool verfehlt!“