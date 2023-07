Abschreckung von Falschparkern: Wie Wiesbaden jetzt gegen Busspur-Blockierer vorgeht

Von: Sebastian Oppenheimer

In Wiesbaden behindern Falschparker zunehmend den Busverkehr. Mit in den Fahrzeugen integrierter Kameratechnik sollen Busspur-Blockierer nun abgeschreckt werden.

Wenn es um das Thema Parken geht, kochen schnell die Emotionen hoch. Anwohner ärgern sich beispielsweise oft über längerfristig in Wohngebieten abgestellte Wohnmobile oder Wohnwagen – allerdings ist dies in den meisten Fällen legal. Ebenfalls Streitpotenzial bieten Verbrenner-Fahrzeuge, die Ladesäulen blockieren – wobei gelegentlich auf den entsprechenden Stellplätzen auch nicht-ladende E-Autos Plätze blockieren. Ein anderes Problem sind Fahrzeuge, die eine Busspur blockieren – in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden greift man wegen dieses Problems zu einer Technik-Lösung.

Falschparker im Visier: Busse in Wiesbaden schießen ab sofort Beweisfotos

Ab sofort werden vom Wiesbadener Verkehrsunternehmen ESWE Linienbusse mit Frontkameras eingesetzt. Diese sollen Falschparker auf Bus- und Umweltspuren sowie in Haltebereichen fotografieren – die Bilder dienen dann später als Beweismittel. Mit dieser Maßnahme soll der Busverkehr beschleunigt werden, erklärt die Stadt. Es gehe vor allem um eine „abschreckende Wirkung“.

Mit einer neuen Technik sollen Busspur-Blockierer in Wiesbaden künftig abgeschreckt werden. (Symbolbild) © Jürgen Ritter/Imago

Falschparker blockierte Busspuren: in Wiesbaden ein großes Problem

Falschparker sind für die Linenbusse in Wiesbaden ein großes Problem. „Falsch abgestellte Fahrzeuge im Straßenraum verlangsamen den Busverkehr massiv. Dies sorgt regelmäßig für Verspätungen im Fahrplan“, sagt Marion Hebding, kaufmännische Geschäftsführerin bei ESWE Verkehr. „In den meisten Fällen müssen unsere Fahrerinnen und Fahrer in den fließenden Verkehr einfädeln, um ein Hindernis umfahren zu können. Schlimmstenfalls stehen unsere Busse dann mit den anderen Verkehrsteilnehmenden im Stau. Fahrgäste kommen nicht rechtzeitig an ihr Ziel und sind zu Recht verärgert.“

Erste Ergebnisse aus Kamera-Testphase: 311 Parkverstöße mit Fotos dokumentiert

Ausgelöst werden die Kameras von den Fahrern per Knopfdruck. Es wird eine Fotoserie erstellt, in der die GPS-Daten sowie die exakte Uhrzeit gespeichert werden. Die Fotos entsprächen allen datenschutzrechtlichen Vorgaben. Bevor die Bilder an die städtischen Behörden weitergeleitet werden, werden sie noch manuell geprüft. Zuvor war es für die Busfahrer lediglich handschriftlich möglich, eine Falschparker-Meldung zu erfassen. Bis Ende des Jahres 2024 sollen rund 30 Fahrzeuge mit dem Frontkamera-System ausgestattet werden.

Erste Ergebnisse aus Tests gibt es bereits: An insgesamt 19 Tagen in April, Mai und Juni 2023 wurden 311 Park-Verstöße mittels Fotobeweis dokumentiert. Falschparkenden auf Busspuren droht ein Bußgeld von 70 Euro. Bei Behinderung auf Umweltspuren kommt zu diesem Bußgeld noch ein Punkt in Flensburg hinzu.