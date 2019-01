Experte fordert: Autos aus den 90ern sollen keine H-Kennzeichen bekommen

Wer ein H-Kennzeichen sein Eigen nennt, muss sich um Fahrverbote keine Gedanken machen. Erste Forderungen werden laut, neueren Oldtimern das begehrte Nummernschild zu verweigern.

Autos, deren Erstzulassung 30 Jahre zurückliegt, winkt ein H-Kennzeichen und damit viele Vorteile. Besitzer erhalten nicht nur Steuervergünstigungen, sondern auch die Erlaubnis in Umweltzonen einzufahren – auch mit Dieselautos, die eigentlich ausgesperrt sind.

Keine H-Kennzeichen für Autos aus den 90er Jahren

Rudolf Körper, Präsident der "Allgemeine Schnauferl-Club"-Landesgruppe Württemberg-Hohenzollern, sieht das kritisch. Das Mitglied des Automobil-Clubs fordert daher laut dem Nachrichtenportal Spiegel Online, Gebrauchtwagen der Baujahre 1990 bis 1999 das begehrte H-Kennzeichen zu verweigern und damit ein Schlupfloch bei den Fahrverboten zu schließen.

Seiner Meinung nach könnte es einen "Volkszorn" gegen Oldtimer-Fahrer geben und es bestehe die Gefahr, dass die Vorteile des H-Kennzeichens im Allgemeinen kritisch überprüft würden. Zudem befürchtet Körper, dass einige Autofahrer das H-Kennzeichen nur nutzen könnten, um Fahrverbote zu umgehen.

Lesen Sie auch: Was bedeutet das H-Kennzeichen und welche Autos bekommen es?

Gesamtverein widerspricht Landesgruppe

Der als Denkanstoß gemeinte Vorschlag von Körper spiegelt allerdings nicht die Meinung des ASC-Gesamtvereins wider. So schreibt der Präsident Uwe Brodbeck auf der Website des Clubs, dass es sich um die persönliche Meinung von Rudolf Körper handle. Der Club teile diese Ansicht nicht.

Man sei sich der großen Stückzahl an H-Kennzeichen-fähigen Autos bewusst, habe aber keine Angst vor einer Schwemme an neuen Oldtimern. Prüfstellen wie Dekra, GTÜ und TÜV müssten dafür sorgen, dass "nur gut gepflegte und nicht umgebaute und verbastelte oder angerostete Fahrzeuge den Status 'H-Kennzeichen' bekommen", heißt es in einem Beitrag.

Auch interessant: Diese Autos werden 2019 bereits Oldtimer - ist Ihres dabei?

anb