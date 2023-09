„Schlechtestes Auto aller Zeiten“: Erstes E-Auto wird für Käufer zum wirtschaftlichen Desaster

Von: Julian Baumann

Ein E-Auto-Käufer erzählt auf TikTok, wie sein erstes Modell, ein Tesla, für ihn zum wirtschaftlichen Desaster wurde. Die Nutzer nehmen ihm seine Geschichte jedoch nicht ganz ab.

Stuttgart/Austin - Wenn man das Auto in die Werkstatt bringen muss, ist das in den meisten Fällen mit einem finanziellen Aufwand verbunden. Laut einem Allianz-Experten liegen E-Auto-Reparaturen zudem „etwa 40 Prozent über den Kosten herkömmlicher Fahrzeuge“. Grund dafür ist hauptsächlich das Herzstück der Stromer, die Batterie. Eine Familie sollte für eine neue Batterie sogar mehr zahlen, als sie zuvor für den Wagen ausgegeben hatte. In diesem Fall handelte es sich allerdings um einen Gebrauchtwagen, doch auch bei Neuwagen von Mercedes, Tesla und Co. kann ein Batterietausch schnell teuer werden.

Im Normalfall gibt es auf einen E-Auto-Akku jedoch einen Garantieanspruch und wirklich teuer wird es erst, wenn dieser abgelaufen ist. Kurz nach dem Kauf sollte das aber nicht der Fall sein. Auf TikTok erzählt Nutzer „hayden.life“ in einem kurzen Clip jedoch, dass ihm genau das mit seinem „ersten neu gekauften Auto“, einem Tesla Model Y Perfomance, passiert sei und der Tesla-Service sich quergestellt habe. Deshalb habe er das Modell für einen Bruchteil des Kaufpreises weiterverkauft. Das Netz ist in Bezug auf den Wahrheitsgehalt der Geschichte allerdings skeptisch.

Neues Tesla Model Y soll nach 170 Kilometern leer gewesen sein – „Batterie war wirklich Müll“

„Es war der Tesla“, sagt „hayden.life“ in dem kurzen Clip auf TikTok, der offenbar nur ein Ausschnitt aus einer längeren Interaktion mit anderen Nutzern ist. „Das war das schlechteste Auto, dass ich jemals gekauft habe.“ Er habe das Tesla Model Y Performance in der Plaid-Ausführung (mit einer besonders hohen elektrischen Reichweite Anm.d.Red.) für 77.000 US-Dollar, knapp 72.000 Euro gekauft. „Ich habe es gleich wieder zum Tesla-Servicecenter gebracht, weil die Batterie wirklich Müll war“, führt er weiter aus. Konkret sei die vollaufgeladene Batterie bereits nach 105 gefahrenen Meilen (rund 170 Kilometer) leer gewesen.

Tesla selbst gibt die elektrische Reichweite des Model Y bereits bei der Standard-Ausführung mit mindestens 300 Kilometern an. Beim Servicecenter erklärte ein Mitarbeiter laut den Ausführungen von „hayden.life“, dass die Batterie des neuen Teslas tatsächlich am Ende beziehungsweise ein „Blindgänger“ sei und dass Tesla ihm eigentlich eine neue Batterie oder gleich ein neues Modell anbieten müsste. „Ich habe gesagt, okay nehmt euch die Zeit, macht euer Ding, Hauptsache ihr repariert es.“ Der Manager stellte sich laut dem TikTok-Clip aber quer, sodass die Batterie letztendlich weder ersetzt, noch reapiert wurde.

Tesla-Kunde verkauft Model Y für Bruchteil des Kaufpreises weiter – Zweifel im Netz

Der Service des E-Auto-Marktführers aus den USA sorgt bei den Kunden immer wieder für Kopfzerbrechen. Ein Tesla-Fahrer musste beispielsweise sein neues Model Y reparieren lassen und bekam keinen Ersatzwagen. Nutzer „hayden.life“ erklärt sogar, dass ihn die Servicemitarbeiter schlecht behandelt hätten und „extrem unhöflich“ gewesen seien. Er entschied sich deshalb, das E-Auto mit offensichtlich defekter Batterie zwei Wochen stehenzulassen und dann erst abzuholen und zu verkaufen. „Das hat mich richtig angekotzt“, sagt er. Er verkaufte das Model Y nach eigenen Angaben für 17.000 Dollar, machte also einen Verlust von 60.000 US-Dollar.

Unter dem Clip auf TikTok sind die Nutzer in Bezug auf die Erzählung allerdings skeptisch und vermuten, dass dort nur ein kleiner Teil der eigentlichen Geschichte erzählt werde. „Wieso in aller Welt bist du damit nicht vor Gericht gegangen?“, fragt ein Nutzer. „Ich glaube, da fehlt ein Teil der Geschichte.“ Andere User zweifeln zwar daran, dass die Geschichte in der Form passiert ist und erklären, sie hätten selbst keine solchen Probleme mit dem Model Y gehabt, allerdings kennen sie solche Erfahrungen mit dem Tesla-Service. Wegen dem Tesla-Service soll ein Kunde sogar seinen Führerschein abgeben.