Teure Auto-Ersatzteile: Wie sich in der Kfz-Werkstatt sparen lässt

Von: Sebastian Oppenheimer

Ersatzteile für Autos werden zunehmend teurer. Es gibt aber dennoch einige Möglichkeiten, um Geld zu sparen – nicht jede ist aber empfehlenswert.

Dass Autofahren kein billiges Vergnügen ist, ist kein Geheimnis. Das fängt schon beim Kauf eines Fahrzeugs an: Gerade neue Elektroautos sind laut einer Reddit-Umfrage vielen Menschen aktuell zu teuer. Dann sind da natürlich die Spritkosten sowie in vielen europäischen Ländern auch die Mautgebühren. Richtig teuer werden kann es allerdings, wenn etwas am Pkw kaputtgeht.

Sparen bei der Auto-Reparatur – Ident-Teile sind zumeist billiger

Dennoch gibt es Wege, um bei einer Reparatur Geld zu sparen. Nicht nur bei älteren Autos lohnt angesichts steigender Werkstattpreise der Blick auf Alternativen zu teuren Original-Ersatzteilen. Aber: Nicht alles, was billig ist, ist auch gut. Besonders hochpreisig sind traditionell die Original-Ersatzteile mit dem Logo des jeweiligen Autoherstellers. In vielen Fällen sind alternativ sogenannte Ident-Teile zu haben – sie stammen vom gleichen Zulieferer und sind bis auf das Markenzeichen und die Verpackung tatsächlich identisch. In der Fachwerkstatt sollte man explizit nach solchen Teilen fragen. Sie sind teils deutlich billiger, Nachteile bei Herstellergarantie oder Gewährleistung gibt es nicht.

Ersatzteile für Reparatur selbst besorgen – Werkstätten meist wenig begeistert

Wer in der Auto-Werkstatt Kosten sparen will, besorgt sich Ersatzteile auch gerne mal selbst. Die Kfz-Betriebe reagieren allerdings häufig wenig begeistert, wie eine Umfrage der Fachzeitschrift Auto Service Praxis ergeben hat. Lediglich jede fünfte Werkstatt baut die Fremdteile demnach ohne weiteres ein. Weitere 41 Prozent bestehen in diesem Fall auf einen Haftungsausschluss. 39 Prozent verweigern den Einbau selbst mitgebrachter Ersatzteile. Häufig nicht ohne Grund, denn viele Nachbau-Teile, wie sie oft im Internet angeboten werden, sind nicht empfehlenswert, auch wenn es durchaus taugliche Exemplare gibt. Teilweise können die Nachbauten sogar besser sein als die vom Hersteller verbauten Teile – allerdings sollte man dabei auf die Erfahrung der eigenen Werkstatt vertrauen.

Reparaturkosten beim Auto senken: Auch Gebrauchtteile sind eine Möglichkeit

Auch aufbereitete Gebraucht- beziehungsweise Austauschteile drücken die Reparaturrechnung – deshalb wünschen sich das auch die Autoversicherer. Selbst einige Hersteller und Zulieferer haben entsprechende Teile im Programm, vor allem, wenn es sich um teure Baugruppen wie Motoren und Getriebe handelt. Ein Indiz für qualitativ hochwertige Austauschteile ist eine umfassende und lange Garantie. Einige elektronische Produkte, zum Beispiel Motorsteuergeräte, können zudem von der Fachwerkstatt zur Reparatur an den Hersteller oder ein spezialisiertes Unternehmen geschickt werden. Dies kann oft sogar noch preiswerter sein als ein Austauschteil, dauert aber meist eine Weile.

Kleine Reparaturen selber machen – auch so lässt sich Geld sparen

Sparen lässt sich außerdem mit Eigenleistung. Nicht für jeden Austausch eines Verschleißteils oder jede kleine Reparatur muss man sofort die Werkstatt aufsuchen. Bei der Wahl der Teile sollte man aber ebenfalls Sorgfalt walten lassen und im Zweifel lieber etwas mehr Geld für Markenprodukte ausgeben – ob vom Hersteller oder von renommierten Zulieferern. Entsprechende Online-Shops gibt es viele – von Portalen wie Autodoc, Mister Auto oder Autoteiledirekt über die Angebote von Werkstattketten bis hin zu den Webseiten der Hersteller. Einige Online-Portale wie etwa ebay.de garantieren die kostenlose Rücksendung, sollte das gekaufte Teil im eigenen Auto aus irgendeinem Grund nicht passen. Allerdings sind einige Produktgruppen ausgeschlossen, etwa Reifen und Räder. (Holger Holzer/SP-X)