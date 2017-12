So entfernen Sie ganz leicht Flecken von Ihren Autositzen

Sie haben im Auto gegessen oder geraucht? Schon ist das Polster voller Flecken. Die Frage ist: Wie bekommen Sie die Rückstände wieder aus der Innenverkleidung?

Flecken auf den Autositzen sind gerade deshalb ärgerlich, weil sich das Polster oder die Innenverkleidung nicht einfach abziehen und wie Kleidung in der Waschmaschine reinigen lässt. Viel Rubbeln bringt ebenfalls nichts. Dadurch verunstalten Sie die geschmeidigen Textilien wohl eher.

Doch ein Pflegeprodukt, das auch Sie mit Sicherheit im Haus haben, rettet die Innenausstattung Ihres Wagens.

Schluss mit Flecken - mit diesem Hausmittel

Alles, was Sie zur Fleckenbeseitigung in Ihrem Auto brauchen, befindet sich in Ihrem Bad. Keine teuren oder chemischen Reinigungsmittel, sondern ganz einfach Rasierschaum.

Der Vorteil von Rasierschaum ist, dass Sie ihn kinderleicht dosieren können. Das behelfsmäßige Reinigungsmittel landet genau dort, wo Sie es haben wollen. Verteilen Sie es also auf den fleckigen Stellen in der Polsterung und lassen Sie das Pflegeprodukt eine Zeit lang einwirken.

Sobald Sie der Meinung sind, dass die Innenverkleidung genug von dem Rasierschaum eingesogen hat, entfernen Sie ihn mit einem feuchten Tuch. Sie werden sehen - die betroffenen Stellen sehen wieder wie neu aus. Und Sie mussten noch nicht einmal viel Zeit dafür aufwenden.

Von Franziska Kaindl