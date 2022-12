Elon Musk nervt? Fünf Elektroauto-Alternativen zum Tesla Model Y

Von: Marcus Efler

Teilen

Alternative zum Tesla Model Y: Der Volvo C40 Recharge Pure Electric. © Volvo

Mit seinen Polit-Eskapaden auf Twitter nervt Elon Musk zunehmend auch Tesla-Fahrer. Wer auf eine andere Marke ausweichen möchte, findet gute Alternativen zum Model Y.

Elektroauto-Fahrer wählen grün oder links, haben Verständnis für Klima-Kleber und merken nicht mal, dass ihren Stromern ein ordentlicher Sound fehlt: So das Klischee, das so mancher Verbrenner-Fan gegenüber Kunden von Tesla und Co. hegt. Die Realität aber sieht anders aus. Gerade der texanische E-Auto-Pionier findet in den USA steigende Zustimmung unter konservativen Zeitgenossen, denen bis vor Kurzem nichts über ihren Pick-up-Truck mit V8-Motor ging.

Das gilt auch als Verdienst von CEO Elon Musk, der seine Neuerwerbung Twitter dazu nutzt, sich politisch weit rechts zu positionieren. Da das Image von Tesla stark mit seinem Chef verknüpft ist, färbt die politische Haltung mittlerweile auf das Produkt ab – und stört manche (potenzielle) Kunden. So twitterte Satiriker Jan Böhmermann: „Schade, dass sich einen Tesla zu kaufen jetzt zu einer politischen Entscheidung geworden ist“. Doch während es noch vor ein paar Jahren für Elektro-Fans kaum Alternative zu dem US-Hersteller gab, finden sie nun ein breites Angebot. Die fünf besten Alternativen zum Tesla Model Y, vom Audi Q4 e-tron Sportback bis zum Volvo XC40 Recharge, nennt 24auto.de.