Top 10: Das sind die zehn meistgebauten Elektroautos Europas

Von: Sebastian Oppenheimer

Die Zahl der Elektroautos auf den Straßen wächst und wächst. Unsere Bildergalerie zeigt die zehn meistgebauten Stromer in Europa des Jahres 2022.

1 / 10 Platz 10 – Renault Zoe: Der französische Stromer ist inzwischen schon etwas in die Jahre gekommen, dennoch gehört der Renault Zoe auch im Jahr 2022 noch zu den meistproduzierten Elektroautos Europas. © Renault

2 / 10 Platz 9 – Audi e-tron: Der erste reine Stromer von Audi gehört auch 2022 zu den meistgebauten E-Autos in Europa. Das Foto zeigt die Sportback-Variante. © Audi

3 / 10 Platz 8 – Tesla Model Y: Für den europäischen Markt wird das Tesla Model Y in der Gigafactory in Grünheide bei Berlin gebaut – und es reicht für den achten Platz im Produktions-Ranking. © IMAGO/Jochen Eckel

4 / 10 Platz 7 – Audi Q4: Ein weiterer Audi gehört zu den meistproduzierten E-Autos Europas: Der Q4 wird wie einige weitere Stromer des VW-Konzerns in Zwickau gefertigt. © Audi

5 / 10 Platz 6 – Hyundai Kona: Ein Koreaner hat es ebenfalls unter die zehn meistproduzierten E-Autos Europas geschafft – der Hyundai Kona wird im tschechischen Hyundai-Werk in Nosovice gebaut. © Hyundai

6 / 10 Platz 5 – Peugeot e-208: Mit dem Peugeot e-208 hat es ein Fahrzeug aus dem Stellantis-Konzern auf den fünften Platz geschafft. © Peugeot

7 / 10 Platz 4 – Skoda Enyaq: 50.765 Einheiten des Skoda Enyaq verließen im Jahr 2022 das Werk in Tschechien – das reicht für den vierten Platz im europäischen Elektroauto-Produktionsranking. Das Foto zeigt die RS-Version des Stromers. © Skoda

8 / 10 Platz 3 – VW ID.3: Die Elektro-Kompaktlimousine VW ID.3 wird in Zwickau gebaut – 52.229 Exemplare rollten im Jahr 2022 dort vom Band. © Volkswagen

9 / 10 Platz 2 – VW ID.4: Auch den zweiten Platz belegt ein Volkswagen – der ebenfalls in Zwickau produzierte ID.4 wurde 63.685 Mal gebaut. © Volkswagen

10 / 10 Platz 1 – Fiat 500e: 66.325 Exemplare des italienischen Stromers liefen 2022 in Mirafiori vom Band – damit war er das meistgebaute E-Auto Europas. © Fiat

Vor nicht allzu langer Zeit waren Elektroautos noch ziemliche Exoten auf den Straßen: Frühe Tesla-Model-S oder BMW i3 wurden teils bestaunt wie Raumschiffe. Doch das alles ist inzwischen Vergangenheit: Inzwischen gehören die Stromer fest in den Verkehrsalltag – auch wenn es an manchen Stellen wie der Lade-Infrastruktur oder der Reichweite noch hakt. Nicht nur in den USA oder Asien, sondern auch in Europa werden zahlreiche Elektroautos produziert: Auf Deutschland entfielen im vergangenen Jahr 44 Prozent der gesamten E-Auto-Produktion in Europa. Es folgten Frankreich mit zehn, Tschechien mit neun und Spanien sowie Belgien mit acht Prozent. Aus Daten der Unternehmensberatung Inovev geht hervor, welche Stromer in Europa im Jahr 2022 am häufigsten gebaut wurden.