Netz diskutiert über den Kauf eines E-Autos: „Niemals mehr was anderes“

Am Elektroauto scheiden sich die Geister. © Michael Gstettenbauer/Imago

Es ist fast schon eine Glaubensfrage: Elektroauto oder doch Verbrenner. Das Thema spaltet das Netz und sorgt immer wieder für heftige Diskussionen.

Würden Sie sich ein Elektroauto kaufen? Eigentlich ist eine Frage, die sich einfach mit Ja oder Nein beantworten lassen würde. Doch diese Frage polarisiert Autofahrer wie kaum eine andere. Auch, weil sich so mancher durch das bevorstehende Verbrennerverbot der EU bevormundet sieht. Und so entbrennt in den sozialen Medien immer wieder eine hitzige Diskussion.

24auto.de weiß, welche Argumente für und gegen den Kauf eines Elektroautos genannt werden.

Die steigende Akzeptanz der Elektroautos zeigt sich nicht nur in den Zulassungszahlen, sondern auch den Diskussionen über die Frage, ob man sich einen Stromer kaufen würde oder eben nicht. Viele Nutzer stehen einem Wechsel offen gegenüber oder sind sogar längst vollelektrisch unterwegs. Andere wiederum stellen sich weiterhin quer.