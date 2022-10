Elektroauto als Feinstaub-Sauger: Neue Audi-Technik soll Luft reinigen

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Auch Elektroautos verursachen Emissionen – und zwar in Form von Feinstaub. Der Ingolstädter Audi will diesen nun mit einem Filtersystem bekämpfen.

Der große Vorteil von Elektroautos in umwelttechnischer Hinsicht: Es gibt keinen Auspuff, aus dem schädliche Abgase kommen. Wenn dann noch der nötige Strom aus regenerativen Energien stammt, sind Elektroautos im Betrieb also eine relativ saubere Sache. Allerdings verursachen sie genau wie ihre Verbrenner-Kollegen auch Feinstaub – und zwar durch Bremsen- und Reifenabrieb. Der Ingolstädter Autobauer Audi hat nun gemeinsam mit dem Zulieferer Mann + Hummel eine Technik vorgestellt, die den Feinstaub in der Luft bekämpfen soll.

Elektroauto als Feinstaub-Sauger: Neue Audi-Technik soll Luft reinigen

Das „Urban Purifier“ (grob übersetzt: „Stadtreiniger“) genannte Filtersystem präsentierten die beiden Unternehmen auf einer Umweltmesse in London. Der Filter wird hinter dem Kühlergrill montiert und nimmt die im Fahrtwind enthaltenen Feinstaubpartikel auf. Das Filtersystem kann allerdings auch aktiv die Umgebungsluft ansaugen – das wäre beispielsweise während des Ladevorgangs möglich. Die Funktionsweise des Filters ähnelt laut Audi stationären Anlagen, die bereits seit einigen Jahren in manchen Städten eingesetzt werden.

Eine neue Filtertechnik in Audi-Fahrzeugen könnte künftig Feinstaub aus der Luft „saugen“. © Audi

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von 24auto.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Elektroauto als Feinstaub-Sauger: Erste Tests von Audi erfolgreich

Momentan wird die Filtertechnik in Versuchsfahrzeugen erprobt – laut dem Autobauer bislang mit Erfolg. Nach 50.000 Kilometern in einem Audi e-tron habe man keinerlei negative Auswirkungen auf den Betrieb des Elektroautos feststellen können – auch nicht an heißen Sommertagen oder beim Schnellladen. Dem Hersteller zufolge ist die Reinigungsleistung so hoch – dass mengenmäßig die vom Testfahrzeug verursachten Partikel komplett aus der Luft gefiltert werden können. Erst kürzlich hatten Studenten der TU Eindhoven ebenfalls eine Art Staubsauger-Technik vorgestellt – ihr Elektroauto „frisst“ allerdings CO₂.

Elektroauto laden: Diese zehn kommen nach 20 Minuten am Weitesten Fotostrecke ansehen

Laut Audi ist der Filter einfach zu warten. Frühestens beim Erreichen, des normalen Wartungsintervalls muss er gewechselt werden. Jetzt will Audi noch eine Anzeige entwickeln, damit die Passagiere wissen, wann das System aktiv ist und wie viel Feinstaub gefiltert wird.