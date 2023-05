Abholung beim ersten Date: Mit Elektroautos lässt sich kaum punkten

Von: Sebastian Oppenheimer

Mit welchem Fahrzeugtyp würden Sie beim ersten Date gerne abholt werden? Diese Frage wurde mehr als 1.000 Autofahrern gestellt. Ergebnis: E-Autos sind nicht die erste Wahl.

Ob Elektroauto oder Verbrenner: Für den einen ist ein Auto einfach ein Mittel zum Zweck: Ein Vehikel, mit dem man möglichst günstig von A nach B kommt. Doch es gibt auch eine andere Spezies von Mensch, für die das Auto Ausdruck der Persönlichkeit ist. Dementsprechend wird der Wagen zumeist auch gepflegt – von der liebevollen Lack-Behandlung bis zur Reinigung der Autositze. Und bei der Wahl des Wunschkennzeichens sollten es auf jeden Fall die Initialen und vielleicht auch noch das Geburtsjahr sein. Zumeist gibt es bei den bevorzugten Fahrzeugtypen unterschiedliche Vorlieben, je nach Geschlecht. In einer Umfrage wollte ein Online-Portal nun wissen, mit welchem Modell die Menschen beim ersten Date am liebsten abgeholt werden würden. Ergebnis: Ein Elektroauto ist beim ersten Treffen wohl definitiv die falsche Wahl.

Umfrage: Mit welchem Fahrzeugtyp würden Sie beim ersten Date gerne abgeholt werden?

Wie viele Menschen ihr Date heutzutage beim ersten Treffen tatsächlich mit dem Auto abholen, ist nicht bekannt. Daher ist die Frage, die das Online-Leasingportal Leasingmarkt.de an 1.021 Autofahrer gestellt hat, wohl eher theoretischer Art. Interessant ist das Ergebnis aber trotzdem. Tatsächlich erklärten 35 Prozent der Frauen, der Fahrzeugtyp sei ihnen komplett egal. Und 22 Prozent würden sich bei einem Date überhaupt nicht erst von zu Hause abholen lassen. Wer nun aber meint, dass die Frauen, die sich für den Fahrzeugtyp interessieren, besonders gerne mit einem Sportwagen mitgenommen werden würden, liegt falsch. Elf Prozent der weiblichen Umfrageteilnehmer würden bevorzugt gerne in einem SUV abgeholt werden. Erst danach kommen Sportwagen (acht Prozent) und Limousinen (sechs Prozent). Kaum punkten lässt sich bei der Weiblichkeit offenbar mit einem Stromer. Die Antwortmöglichkeit „Egal, Hauptsache E-Auto“ wählte lediglich ein Prozent der Befragten.

Beim ersten Date wollen viele laut einer Umfrage gar nicht zu Hause abgeholt werden – wenn doch, sind SUV und Sportwagen die erste Wahl. (Symbolbild) © Cavan Images/Imago

Abholung bei der ersten Verabredung: Männer wollen gern im Sportwagen mitgenommen werden

Bei den Männern fiel das Ergebnis etwas anders aus. Allerdings wären auch hier immerhin 30 Prozent egal, um was für eine Art Fahrzeug es sich bei der Abholung handeln würde. 13 Prozent würden sich freuen, wenn ein Sportwagen vorfahren würde, zwölf Prozent über das Erscheinen eines SUV. Eine Abholung im Cabrio wäre für zehn Prozent wünschenswert, in einer Limousine für sieben Prozent und in einem Kombi immerhin noch für fünf Prozent. Weit hinten in der Gunst landeten auch hier Elektroautos (drei Prozent), aber immerhin noch vor Vans (ein Prozent) und Pick-ups (ein Prozent).

Die Theorie, dass E-Autos unter jüngeren Menschen mehr Begeisterung hervorrufen würden, trifft in diesem Fall nicht zu. Ganz im Gegenteil: Laut Leasingmarkt.de würde sogar nur ein Prozent der Befragten dieser Altersklasse am liebsten in einem Stromer abgeholt werden – insgesamt waren es drei Prozent. In der Altersklasse der Autofahrer über 50 Jahren würden sich immerhin vier Prozent über eine Elektroauto-Abholung freuen.