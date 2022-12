BMW i4 als Polizeiauto: Tuner verwandelt Stromer in Streifenwagen

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Der Aachener Tuner AC Schnitzer hat einen elektrischen BMW i4 in ein Polizeiauto verwandelt. © AC Schnitzer

Auch die Polizei wird künftig wohl kaum um E-Autos herumkommen. Tuner AC Schnitzer zeigt, wie ein BMW i4 als Streifenwagen aussehen könnte.

Wie bei Privatkunden gibt es auch bei der Polizei ganz unterschiedliche Anforderungen an Fahrzeuge – je nach Einsatzzweck und -ort. So bereichert beispielsweise im US-Bundesstaat Texas seit Kurzem ein Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye mit mehr als 1.000 PS den Fuhrpark – das getunte Geschoss war nach einem illegalen Straßenrennen beschlagnahmt worden. Mit deutlich weniger Pferdestärken ist auf der griechischen Insel Chalki ein Citroën Ami im Polizei-Einsatz – die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 45 km/h. Auch in Deutschland dürften Elektroautos bei der Polizei künftig eine immer größere Rolle spielen.

Wie so ein Polizei-Stromer aussehen könnte, zeigt nun AC Schnitzer, wie 24auto.de berichtet.

Der Aachener Tuner hat einen vollelektrischen BMW i4 in ein Polizeiauto verwandelt. Das Fahrzeug für das Jahr 2023 ist ein Einzelstück und wurde im Rahmen der Kampagne „Tune it! Safe!“ entwickelt, die unzulässigem und unsicherem Tuning Einhalt gebieten soll. Als Basis diente AC Schnitzer ein BMW i4 M50 Gran Coupé – an dessen durchaus üppiger Leistung von 400 kW (544 PS) auch nicht weiter geschraubt wurde. Dafür wurde der Stromer optisch „frisiert“ und unter anderem im Vergleich zur Serienversion mittels Fahrwerksfedernsatz um etwa 20 bis 25 Millimeter tiefergelegt.