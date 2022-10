Elektroauto: Amazon investiert eine Milliarde Euro

Von: Simon Mones

Amazon will in den kommenden fünf Jahren eine Milliarde Euro in Elektroautos investieren. Künftig könnten Pakete aber auch mit dem Lastenrad kommen.

Das Elektroauto setzt sich immer mehr durch, so war das Tesla Model Y im September das am häufigsten zugelassene Auto in Deutschland. Längst haben auch Firmen verstanden, dass der Elektromobilität die Zukunft gehört. Das gilt auch für den Versandhändler Amazon, der eine Milliarden-Investition angekündigt hat.

In den kommenden fünf Jahren will der Onlinehändler in Europa eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung seines Liefer- und Warenverkehrs investieren. 400 Millionen Euro sollen alleine nach Deutschland fließen, wie Amazon am Montag erklärte.

In den USA setzt Amazon bereits auf einen eigens von Rivian entwickelten Elektro-Transporter. © Rivian

Bislang liefern europaweit rund 3.000 Elektroautos des hauseigenen Zustelldienstes Amazon-Pakete aus. Bis 2025 sollen es mehr als 10.000 werden. In den USA setzt der Versandhändler auf eigens von Rivian entwickelte Elektroautos. Zudem will das Unternehmen 1.500 Elektro-Lkw – wie den Mercedes-Benz eActros Long Haul – für den Warenverkehr seiner Versandzentren einsetzen. 500 davon sollen über deutsche Straßen rollen.

Geplant sind außerdem Ladestationen und Ökostromanlagen. In größeren Städten könnten Amazon-Pakete künftig auch vermehrt zu Fuß oder mit einem Lastenrad zugestellt werden. Derzeit gibt es laut dem Unternehmen derartige „Micro Hubs“ für die Auslieferung ohne vierrädrige Fahrzeuge in gut 20 europäischen Städten. Bis 2025 sollen es dann doppelt so viele sein.

Elektroauto: Amazon strebt Netto-Null-Emissionen an

Diese Maßnahmen sollen dabei helfen, bis 2040 den CO2-Nettoausstoß von Amazon auf null zu senken. Die Dekarbonisierung des Transportnetzwerks sei einer der anspruchsvollsten Bereiche, sagte Vorstandschef Andrew Jassy laut Mitteilung.: „Um hier Netto-Null-Emissionen zu erreichen, sind erhebliche und nachhaltige Investitionen erforderlich.“

Amazon ist jedoch nicht das einzige Unternehmen, das bei der Zustellung von Paketen auf Elektroautos setzt. So hat die Deutsche Post lange selbst Stromer gebaut. Auch in Österreich wird die Post umweltfreundlich mit Elektroautos ausgeliefert. US Postal hält derweil am Verbrenner fest. (Mit Material der dpa)