Autofahrer schubst Klima-Aktivisten weg: „Das sind doch exakt die Bilder, die ihr haben wollt“

Von: Simon Mones

Die „Letzte Generation“ hat in Düsseldorf eine Straße blockiert. Einem Autofahrer passte das so gar nicht. Er schubste einen Klima-Kleber weg.

Freunde werden Autofahrer und Klimaaktivisten in diesem Leben wohl nicht mehr. Das liegt nicht zuletzt auch an der Form des Protestes, die selbst bei vielen Unterstützern nicht ankommt. Kritik kam kürzlich auch von Fridays for Future. Nicht selten liegen die Nerven blank, wie sich auch bei einer Aktion der „Letzten Generation“ in Düsseldorf zeigte.

Autofahrer schubst Klima-Kleber weg: „Alles richtig gemacht!“

Dort endete ein Aufeinandertreffen zwischen einem Autofahrer und einem Klima-Kleber alles andere als friedlich. Ein Video, das die Pressesprecherin der „Letzten Generation“, Carla Hinrichs, auf Twitter geteilt hat, zeigt den Vorfall. Dazu schreibt sie: „Was wird passieren, wenn das Essen in den Supermarktregalen knapp wird?“

In dem Clip, der wohl am 12. April in der Erkrather Straße aufgenommen wurde, wie die Bild vermutet, ist zusehen, wie der Klimaaktivist grade seine Warnweste anzieht, als ihn ein Autofahrer von hinten wegschubst. Daraufhin schlägt dieser auf der Straße auf. Doch der Klima-Kleber zeigt sich davon unbeeindruckt und bleibt direkt auf dem nassen Asphalt sitzen und setzt die Blockade fort.

Autofahrer schubst Klima-Kleber weg: Viele Twitter-Nutzer fordern Konsequenzen

Unter dem Video sammeln sich zahlreiche Kommentare und die zeigen, dass nicht wenige Nutzer ähnlich gehandelt hätte wie der Autofahrer aus dem Kreis Mettmann. So schreibt einer: „Der Fahrer hat alles richtig gemacht!“ Und auch Til Schweiger würde wohl ähnlich handeln. Ein anderer User meint: „Der Herr hat einen Orden verdient.“ Die „Letzte Generation“ ist für einige Nutzer auch nicht ganz unschuldig an solchen Reaktionen, so betont einer: „Das sind doch exakt die Bilder, die ihr haben wollt, um sich als Märtyrer stilisieren zu können.“

Doch längst nicht alle heißen das Verhalten des Autofahrers gut. Viele fordern sogar, dass der Mann die Konsequenzen für sein Handeln tragen sollte. „Anzeigen! Das Kennzeichen ist gut zu erkennen“, fordert ein Nutzer beispielsweise. Immer wieder wird daher die Polizei unter dem Video verlinkt und tatsächlich läuft bereits ein Ermittlungsverfahren.