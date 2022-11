Beule mit Pümpel entfernen: „Wieso wusste das hier keiner?“

Von: Simon Mones

Beulen im Auto sind ärgerlich. Doch statt viel Geld auszugeben, reichen auch ein Pümpel und heißes Wasser. Ein TikTok-Video zeigt, wie es geht.

Eine Beule im Auto ist immer ärgerlich. Egal ob sie Folge eines Parktemplers ist oder womöglich selbst verschuldet wurde. Die Reparatur der Delle in der Werkstatt kann mitunter sehr teuer werden. Wer auf Smart Repair setzt, kann jedoch etwas Geld sparen. Noch günstiger geht es indes mit heißem Wasser und einem einfachen Saugnapf.

Der Pümpel eignet sich nämlich nicht nur, um für eine freie Klospülung zu sorgen, sondern auch als Hausmittel für verbeulte Autos. Der kostengünstige Trick, ist offenbar aber nicht jedem Autofahrer bekannt, wie ein Clip des TikTok-Nutzers marcolivierblackburn zeigt.

Mit heißen Wasser und einem Pümpel lassen sich Beulen einfch entfernen. © TikTok (marcolivierblackburn)

Beule mit Pömpel entfernen: „Wieso wusste das hier keiner?“

Entstanden ist die Beule an dem Auto, weil eine Freundin des TikTokers das Auto einer anderen Bekannten gerammt hatte. „Sie hatte aber nicht genug Geld für die Reparatur. Deswegen schlug jemand vor, es mit kochendem Wasser selbst zu beheben“, schreibt marcolivierblackburn in dem Video.

Gesagt, getan. Die Gruppe rückte der Delle also mit kochendem Wasser und einem Pümpel zu Leibe. Und siehe da: Die Beule war nach wenigen Sekunden Geschichte. Ein Resultat, mit dem die Freunde offenbar nicht gerechnet hatten, die ausgiebige Freude trübt das jedoch nicht. Die erfolgreiche Reparatur wird sogar mit einem Freudentanz auf offener Straße gefeiert.

Beule mit Pümpel entfernen: „Wieso lernt man das nicht in der Schule?“

Und auch in den Kommentaren unter dem Video zeigt sich, dass viele Nutzer den Beulen-Trick noch nicht kannten. „Erstmal gespeichert, vielleicht rettet dieses Video mich mal“, schreibt ein TikTok-Nutzer. Ein anderer wundert sich: „Wieso wusste das hier keiner?“

„Wieso lernt man das nicht in der Schule?“, möchte ein weiterer TikTok-User wissen. Und auch die Freude der Gruppe wird in den Kommentaren geteilt: „Wie glücklich ihr seid, einfach toll zu sehen!“ Eine andere Nutzerin fügt hinzu: „Ich liebe es, diese weibliche Energie bei der Reparatur eines Autos zu sehen.“ Dennoch ist Vorsicht geboten, wenn man eine Beule mit heißem Wasser und einem Pömpel entfernen will, denn der Lack könnte Schäden davon tragen. Auch bei anderen Hausmitteln ist eine Anwendung am Auto nicht unbedingt empfehlenswert.