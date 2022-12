Datenbrille für Italiens Polizei: Strafzettel in nur 20 Sekunden

Mit der Datenbrille kann die Polizei in sekundenschnelle alle wichtigen Informationen abrufen. © LaBconsulenze

In Italien könnten die Polizisten künftig mit einer Hightech-Datenbrille Strafzettel verteilen. Noch gibt es aber Probleme mit dem Datenschutz.

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Im Auto nehmen zahlreiche Fahrassistenten den Autofahrern immer mehr Arbeit ab und auch Videotelefonate können bei Tesla künftig im Fahrzeug absolviert werden. Und auch die Polizei profitiert von der Technik, auch wenn Autofahrer keine Angst vor getarnten Hightech-Blitzern haben müssen.

24auto.de verrät, welchen Vorteil die Datenbrille für die Polizisten hat.

Das italienische Unternehmen LaBconsulenze hat ein Gerät entwickelt, das die Arbeit der Polizisten künftig wesentlich erleichtern könnte. Auf den ersten Blick erinnert es etwas an das seit 2012 erhältliche Google Glass und auch der Name ist ähnlich, so hört das Hilfsmittel auf den Namen laBGlasses.