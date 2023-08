Endlich wieder Currywurst: VWs beliebtestes Produkt feiert Comeback

Von: Simon Mones

Vor zwei Jahren wurde die VW-Currywurst in einer Kantine von der Karte gestrichen. Dafür gab es viel Kritik. Jetzt feiert sie ihr überraschendes Comeback.

Den Umstieg aufs Elektroauto verfolgt Volkswagen mit aller Konsequenz. Anders sieht das bei der vor knapp zwei Jahren aus der Hauptkantine verbannten Currywurst aus. Statt Fleisch gab es dort nur noch vegetarische und vegane Gerichte. Eine Entscheidung, die von den Mitarbeitern überwiegend positiv aufgenommen wurde. Und doch feiert das Kult-Essen nun sein Comeback.

VW bringt Currywurst zurück: „Wunsch der Belegschaft“

Seit einigen Tagen gibt es im Restaurant im Markenhochhaus nun auch wieder ein Gericht mit Fleisch oder Fisch. Man sei damit dem „Wunsch der Belegschaft“ gefolgt, sagte eine VW-Sprecherin auf Anfrage von News38. Die Mitarbeiter in Wolfsburg haben somit wieder die Wahl, wie sie sich ernähren wollen.

Nach zwei Jahren gibt es die Currywurst wieder in der VW-Hauptkantiene. © Julian Stratenschulte/dpa

Damit feiert also auch die Currywurst ihr Comeback in der Hauptkantine von Volkswagen, wie die BILD schreibt. Deren Verbannung hatte vor zwei Jahren für viel Aufregung gesorgt. Sogar Altkanzler Gerhard Schröder meldete sich zu Wort: „Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben.“

Currywurst beliebtestes VW-Produkt

Dabei hatte Volkswagen die Currywurst gar nicht gänzlich aus dem Angebot genommen, sondern eben nur in der Hauptkantine. In allen anderen 30 Werksrestaurants konnten die Mitarbeiter das beliebte Gericht weiter schlemmen. Mit dem Fleisch-Comeback will VW auch das hohe Kundenaufkommen in den Kantinen „Bella Vista“ und „Panorama“ entzerren, wie die Sprecherin news38 sagte.

Übrigens gibt es die Currywurst nicht nur in den Werkskantinen. Das Gericht ist so beleibt, dass man es auch bei den VW-Niederlassungen und einigen Supermärkten im Norden erwerben kann. Die selbstproduzierte Wurst ist sogar das meistverkaufte Produkt von Volkswagen.