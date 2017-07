Coole Vor-Premiere in LA: Spider-Man fährt Audi

© Getty Images for Audi

Spiderman erreicht den roten Teppich. So cool können Film- und Fahrzeugpremieren ablaufen.

Nächste Woche wird der neue Audi A8 offiziell der Öffentlichkeit präsentiert. Doch bereits bei der Vorpremiere in LA scheute Audi weder Kosten noch Mühen.

Zwei Weltpremieren sind besser als eine. Das dachten sich wohl die Audi-Verantwortlichen und die Macher des Hollywood-Streifens „Spider-Man: Homecoming“. Am vergangenen Mittwoch war in Los Angeles neben vielen Hollywood-Größen und dem neuen Marvel-Blockbuster auch ein Überraschungsgast zu sehen: der neue - noch verklebte - Audi A8.

Neuer Audi A8: Noch getarnter Prototyp mit besonderem Anstrich

Bei der aufwändigen Show chauffierte das neue Audi-Flaggschiff Hauptdarsteller Tom Holland an den roten Teppich des Kinos in LA. Dabei war das Fahrzeug noch mit sogenannter "Kringelfolie" getarnt. Das ist bei geheimen Prototypen so üblich. Diese Tarnfolie war jedoch besonders.

Für den für sich genommen schon filmreifen Auftritt am roten Teppich hatten die Audi-Designer eigens eine Tarn-Beklebung im Spider-Man Look entworfen. Spinnennetze ersetzten die sonst üblichen Kringel. Auch die vier Ringe an den Türen sollen auf Begegnung mit Spider-Man hinweisen.

Noch ist das neue A8-Flaggschiff verklebt, doch in der kommenden Woche (11. Juli) wird der neue A8 dann auch ganz offiziell vorgestellt.

Gastrolle in Hollywood: Spider-Man fährt Audi

Im neuen Spider-Man-Film bekommt das neue Flaggschiff der Ingolstädter bereits vorab einen besonderen Auftritt: In einer Filmszene sind Teile des Front- und Seitendesigns zu sehen. Außerdem bekommen Zuschauer einen exklusiven Blick auf das pilotierte Fahren in Stausituationen. Im Film nimmt einer der Hauptdarsteller während der Fahrt kurzzeitig seine Hände vom Steuer. Anschließend übernimmt der Staupilot die Fahraufgaben und das Auto bewegt sich autonom durch den Verkehr.

Zu dieser sicher sehr kostspieligen Hochglanz-PR-Veranstaltung auf dem roten Teppich kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Es gibt aber auf alle Fälle schlechtere Wege, ein neues Auto zu präsentieren, als Spider-Man darin durch die Gegend zu karren.

Neues Audi Flaggschiff: Offizielle Premiere am 11. Juli

Offiziell wird der neue A8 übrigens erst am Dienstag, den 11. Juli 2017, der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Dann findet der erste Audi Summit in Barcelona statt.

