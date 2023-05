Zeekr 001 schafft 1000 Kilometer Reichweite – Elektroauto kommt bald nach Europa

Von: Simon Mones

Teilen

Noch in diesem Jahr kommt Zeekr nach Europa. Mit im Gepäck haben die Chinesen dann ihr Elektroauto 001, das mehr als 1000 Kilometer weit kommen soll.

Es gab mal eine Zeit, da hatten Autos aus China auf dem europäischen Markt nicht den Hauch einer Chance. Sie waren schlicht zu unsicher und schlecht verarbeitet. Auch das oft kopierte Design lockte die Käufer nicht an. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet – auch dank der Elektromobilität. Während die deutschen Hersteller in China um ihre Marktanteile kämpfen, drängen immer mehr Marken aus Fernost auf den hiesigen Markt. Darunter auch Zeekr mit seinem 001.

Schon seit seiner Vorstellung auf der Shanghai Auto Show 2021 gilt das Elektroauto als echter Tesla-Jäger. Und das in jeglicher Hinsicht. Seine 544 PS (400 kW) beschleunigen den Allradler in 3,8 Sekunden auf Tempo 100. Das Drehmoment von 768 Nm kann sich ebenso sehen lassen, wie das Design des Zeekr 001. Doch seine größte Stärke ist die Reichweite: satte 1.032 Kilometer verspricht der Hersteller.

Zeekr 001 schafft 1000 Kilometer Reichweite – Elektroauto kommt bald nach Europa

Wie so oft ist der Wert aber nach der chinesischen Norm gemessen. Legt man die hierzulande übliche WLTP-Norm zugrunde, kommt der Zeekr 001 wohl nicht ganz so weit. Das Portal E-Fahrer vermutet eine Reichweite von etwa 800 Kilometern, was immer noch ein überragender Wert ist.

Laut Zeeker soll der 001 eine Reichweite von mehr als 1.000 Kilometern haben. © VCG/Imago

Möglich macht das eine 140-kWh-Batterie mit einer Energiedichte von 200 Wh/kg. Einem Bericht von elektroauto-new.net zufolge soll alleine der Akku etwa 800 Kilogramm wiegen. Ein Leichtgewicht ist der Zeekr 001 damit also nicht. Dafür lässt sich die Batterie des Stromers laut der Geely-Tochter aber in nur zehn Minuten auf bis zu 70 Prozent laden. Das wären rund 700 Kilometer, wenn man die Werksangabe zugrunde legt.

Elektroauto laden: Diese zehn kommen nach 20 Minuten am Weitesten Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Zeekr startet in Schweden und Niederlande

In China soll das Elektroauto im zweiten Quartal 2023 ausgeliefert werden. In Europa braucht es etwas mehr Geduld, erst Ende des Jahres will Zeekr mit dem 001 und X starten. Zunächst in Schweden und den Niederlanden. Ab 2024 sollen dann weitere Länder folgen.