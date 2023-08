BYD auf der Überholspur: Fünf Modelle auf dem deutschen Markt

Der BYD Dolphin ist seit kurzem auch in Deuschland erhältlich. © PanoramiC/Imago

In China ist BYD längst Marktführer. Weltweit ist man inzwischen an Audi, BMW und Mercedes vorbeigezogen. Doch das ist dem ambitionierten Emporkömmling nicht genug.

In China ist BYD (Build Your Dreams) längst Marktführer und hat Volkswagen damit vom Thron gestoßen. Und auch weltweit wird der Emporkömmling aus Fernost immer erfolgreicher und ist beim Absatz nun an Audi, Mercedes und BMW vorbeigezogen, wie auch Merkur.de schreibt. Im ersten Halbjahr steigerte BYD seinen Absatz um satte 95 Prozent auf 1.255.637 Einheiten. In Deutschland ist man jedoch noch ein Hinterbänkler, mit ambitionierten Zielen.

Im ersten Halbjahr 2023 wurden lediglich 228 Elektroautos von BYD in Deutschland neu zugelassen, wie aus den Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes hervorgeht. Hier liegt man noch deutlich hinter Audi (125.584), BMW (111.635), Mercedes (145.337) oder Volkswagen (260.470). Auf 24auto.de erfahren Sie, mit welchen Herausforderungen BYD in Deutschland noch zu kämpfen hat.