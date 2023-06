BYD Atto 3 im Test:Was kann der Elektro-SUV aus China?

Den EuroNCAP-Crashtest bestand der BYD Atto 3 mit fünf Sternen. © BYD

Mit dem Atto 3 will BYD in Deutschland auf Kundenfang gehen. Doch was kann der Elektro-SUV aus China und wo liegen seine Schwächen? Wir haben ihn getestet.

Die Elektromobilität boomt. Immer mehr neue Modelle und Marken kommen auf den Markt. Darunter auch viele Hersteller aus China. Im vergangenen Jahr kam mit Built your Dreams (BYD) ein weiterer Autobauer aus dem Reich der Mitte dazu. Aktuell haben die Chinesen drei Modelle im Angebot: Han, Tang und den Atto 3. Letzteren haben wir genauer unter die Lupe genommen.

Während Han und Tang eher im Premiumsegment verortet sind, soll der Atto 3 für Volumen sorgen. Kein Wunder also, dass es sich bei dem Einstiegsmodell der Chinesen um einen SUV handelt. Wie sich der Stromer im Test geschlagen hat, erfahren Sie auf 24auto.de.