Kurioser Unfall beim Gumball 3000: Bugatti Chiron fährt auf Autobahn über Leiter

Teurer Schaden

Mit einem Bugatti Chiron nahm der YouTuber Omid Mouazzen am Gumball 3000 teil. Doch ein kurioser Unfall mit einer Leiter dämpfte seine Freude.

Jahr für Jahr stellen sich 100 Supercars einer ganz besonderen Herausforderung: dem Gumball 3000. Innerhalb von sechs Tagen müssen dabei 3.000 Meilen (etwa 4.828 Kilometer) zurückgelegt werden – quer durch Europa. In diesem Jahr führte die Strecke von London über die italienische Hafenstadt Venedig nach Budapest und dann weiter entlang der Adria nach Split, bis der Tross am 16. Juni das Ziel in Porto Montenegro erreichte. Dass dabei nicht alles glatt geht, ist klar, doch mit einem Unfall mit einer Leiter hat wohl keiner der Teilnehmer gerechnet.

Dem Deutschen Omid Mouazzen ist aber genau das mit seinem Bugatti Chiron in der Nähe von Amsterdam passiert. Die Leiter war wohl nicht ordentlich gesichert und ist von einem anderen Fahrzeug abgefallen – und das mitten auf der Autobahn.