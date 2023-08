Ohne Anschluss: Vier Brücken in Deutschland, die einfach nur so da sind

Von: Simon Mones

Teilen

Nicht nur Autobahnen enden oft im Nichts. Auch Brücken stehen manchmal einfach nur so herum. Wir stellen vier Beispiele vor.

Deutschland hat ein Brückenproblem. Nein, es gibt nicht etwa zu wenige dieser praktischen Bauwerke. Eher im Gegenteil. Und davon sind viele in einem schlechten Zustand. Und bei einigen Brücken fragt man sich beim Vorbeifahren, welchen Sinn sie erfüllen. Es ist eine sogenannte So-da-Brücke.

Denn diese sind in der Regel einfach nur so da und beginnen und enden in der Regel im Nichts – ähnlich wie auch so manche Autobahn in Deutschland. Daher werden diese oft auch als tote Brücke bezeichnet. Wir haben vier Beispiele rausgesucht.

So-da-Brück in Euskirchen: Anwohner klagt gegen geplante Autobahn

Eine der zahlreichen So-da-Brücken steht in der Nähe von Euskirchen an der Autobahn A1. Das in den 1970er-Jahren errichtete Bauwerk sollte Teil der geplanten Autobahn A56 werden. Der Neubau sollte als Umgehung des Kölner Rings dienen. Diese sucht man aber vergebens.

Über die So-da-Brücke in Euskirchen ist noch kein Auto gefahren. © Future Image/Imago

Der Grund: Ein Euskirchener Bürger klagte – wie sollte es auch anders sein – weil die Strecke zu nah am Stadtrand vorbeiführte. Und so steht die Brücke mitten in der Landschaft ohne Anschluss an eine Straße. Bekanntheit erlangte das Bauwerk zudem, weil es 2001 das Cover des BAP-Albums „Aff un zo“ zierte.

Auch Castrop-Rauxel hat eine So-da-Brücke

Nur einige Hundert Kilometer weiter findet sich eine weitere So-da-Brücke. Über der Dortmunder Straße in Castrop-Rauxel steht seit über 40 Jahre die Frohlindebrücke. Das Bauwerk sollte eigentlich Teil einer Ortsumgehung werden. Doch die wurde bis heute nicht gebaut.

Autobahnen der Extreme: In Deutschland ist keine Strecke länger als die A7 – eine andere hört einfach auf Fotostrecke ansehen

Die Brücke hingegen steht derweil einfach so da herum und wartet darauf, ihre eigentliche Bestimmung zu erfüllen. Ob das jemals der Fall sein wird, ist ungewiss. Falls nicht, handelt es sich um ein besonders teures Exemplar einer toten Brücke. Satte 950.000 Mark (rund 490.000 Euro) kostete der Baum, wie der Bund der Steuerzahler 2021 in seinem Schwarzbuch erklärte.

Ladenburger So-da-Brücke kostet 1,2 Millionen Euro

Und auch in Baden-Württemberg gibt es eine So-da-Brücke und zwar in der Nähe von Bindlach. Sie überspannt den Sandbach. Anders als die Bauwerke in Nordrhein-Westfalen war diese aber nie für Autos gedacht. Warum sie gebaut wurde, lässt sich leider nicht nachvollziehen.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

In Ladenburg findet sich eine weitere So-Da-Brücke. Mit Baukosten von 1,2 Millionen Euro ist diese sogar mehr als doppelt so teuer als die Geisterbrücke in Castrop-Rauxel. Die Ladenburger So-Da-Brücke sollte, so der Plan, die Landesstraße L 597 überqueren. Bislang zieht sie sich jedoch lediglich über ein Industriegleis (das zurückgebaut werden soll) und einen Wirtschaftsweg, wie der Südkurier berichtet. Aber immerhin, in den nächsten Jahren soll sie zumindest an eine Straße angebunden werden.