Unbekannte manipulieren Bremsen mit Schloss – Motorradfahrer stürzen

Von: Simon Mones

Teilen

Mit einem Vorhängeschloss haben Unbekannte in Emden die Bremsen von Motorrädern manipuliert. Mehrere Fahrer sind dadurch gestürzt.

Wenn die Temperaturen steigen, erwacht die Natur wieder zum Leben. Und auch die Zahl der Motorradfahrer auf den Straßen nimmt wieder zu. Das scheint allerdings nicht jedem zu passen. In Emden etwa gab es mehrere Unfälle, weil Unbekannte die Bremsen von Motorrädern mit einem Vorhängeschloss blockiert hatten.

Innerhalb weniger Tage ereigneten sich gleich zwei Unfälle. Zunächst erwischte es in der vergangenen Woche eine 17-jährige Motorradfahrerin, die stürzte, als sie grade losfahren wollte. Am Wochenende stürzte dann ein 50-jähriger Mann, weil das Vorhängeschloss die Bremse seiner Harley-Davidson blockierte.

Unbekannte manipulieren Bremsen mit Schloss – Motorradfahrer stürzen

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, ist noch unklar. Die Polizei Emden ermittelt und bittet die Motorradfahrer dringend darum, ihre Maschinen vor der Fahrt zu kontrollieren.

Das Vorhängeschloss wurde in den Lüftungslöchern angebracht. © Chromeorange/Imago

Wie wichtig das ist, zeigt ein Post auf der Social-Media-Plattform Twitter. Dort postete die Nutzerin „zziooo“ ein Foto einer Motorradbremse mit einem Vorhängeschloss. Dazu schreibt sie: „Die Welt ist echt voller Arschlöcher! Gestern Abend zwei Freunden von mir in Emden passiert. Aufpassen!“

Bußgeldkatalog: Mit welchen Geldstrafen Verkehrssünder rechnen müssen Fotostrecke ansehen

Bremsmanipulation durch Unbekannte – „Man fragt sich wirklich, was in den Köpfen vor sich geht“

Einer der beiden Motorradfahrer hat das Schloss ebenfalls nicht bemerkt und ist gestürzt, wie „zziooo“ auf Twitter schreibt. Schlimmer verletzt hat er sich jedoch nicht. Der andere hatte offenbar mehr Glück und hat das Vorhängeschloss rechtzeitig entdeckt. Anzeigen wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr sind in jedem Fall gestellt.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

In den Kommentaren unter dem Post zeigen sich andere Twitter-Nutzer geschockt: „Ich hoffe, sie kriegen diesen Idioten keine Ahnung, was sich manche denken.“ Ein anderer Nutzer schreibt: „Man fragt sich wirklich, was in den Köpfen vor sich geht.“ Eine Frage, die man sich häufiger stellen muss. Kürzlich machte etwa ein Paar aus den USA Schlagzeilen, weil es für seinen YouTube-Kanal bewusst Unfälle provoziert hatte. Und auch ein SUV aus Nordrhein-Westfalen sorgte für Kopfschütteln, als er einen Müllwagen auf dem Bürgersteig überholte. Nicht weniger unfassbar ist die Aktion eines Suzuki-Fahrers, der mit voller Absicht einen Rettungswagen behinderte. Die Folge: drei Jahre Fahrverbot.