17-jähriger Raser verliert Kontrolle über BMW M3 – Polizist entkommt in letzter Sekunde dem Tod

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein US-Polizist kontrolliert am Straßenrand ein Auto, in dem Moment verliert ein 17-jähriger Raser die Kontrolle über seinen BMW M3 – der Beamte rennt um sein Leben.

Als Polizist lebt es sich mitunter gefährlich – das mussten kürzlich Beamte in Nordrhein-Westfalen feststellen, die zwei wild gewordene Jugendliche in einem geklauten Radlader verfolgten. Auch die Verfolgung von Autobahnrasern – wie einem Mercedes-Fahrer, der mehr als 100 km/h zu schnell war und über den Standstreifen überholte – ist mit einem hohen Risiko verbunden. Und selbst bei einer Verkehrskontrolle am Fahrbahnrand kann es ganz schnell brenzlig und sogar lebensgefährlich werden – das musste nun ein Beamter im US-Bundesstaat Virginia feststellen.

17-jähriger Raser verliert Kontrolle über BMW M3 – Polizist entkommt in letzter Sekunde dem Tod

Wie die Polizei von Fairfax County berichtet, war ein Polizist gerade dabei, am Straßenrand einen BMW 7er zu kontrollieren, als plötzlich auf der Gegenfahrbahn ein 17-Jähriger in einem BMW M3 mit extremem Tempo heranrauschte. In einer leichten Rechtskurve verlor der junge Fahrer die Kontrolle über den Boliden, drehte sich, schoss über den begrünten Mittelstreifen und krachte mit voller Wucht in den stehenden 7er und im Anschluss noch in den Streifenwagen. Nur ein Sprint und jede Menge Glück retteten dem Beamten bei dem extremen Unfall das Leben – wie ein Video des Vorfalls (weiter unten zu finden) auf Facebook zeigt.

17-jähriger Raser verursacht mit BMW M3 spektakulären Crash – zum Glück nur leicht Verletzte

„Wir sind erleichtert, dass dieser Unfall nicht in einer Tragödie endete“, schreibt die Polizei. Der Beamte sei „beinahe getötet“ worden, aber am Ende mit leichten Verletzungen davongekommen. Auch der Fahrer des kontrollierten BMW sowie der M3-Raser und seine beiden Mitfahrer wurden nur leicht verletzt. „Dies ist eine wichtige Erinnerung daran, dass sich das Leben in einem Augenblick ändern kann“, so die Polizei. US-Medienberichten zufolge war der 17-Jährige mit weit mehr als 190 km/h unterwegs. Auch in Deutschland endete kürzlich die Raser-Fahrt einer Frau in einem spektakulären Crash – auch hier kam nur durch Glück niemand zu Schaden.

17-jähriger Raser verursacht mit BMW M3 spektakulären Crash – „Zu viel Auto für einen Teenager“

Der 17-Jährige wurde wegen rücksichtslosen Fahrens angeklagt. Die Veröffentlichung des Unfallvideos erinnert an eine Aktion der britischen Polizei: Diese hatte zur Abschreckung das Dashcam-Video einer extremen Suff-Fahrt veröffentlicht. Unter dem Video des Vorfalls in Virginia haben sich inzwischen zahlreiche Kommentare angesammelt:

„Das war knapp!“

„Zu viel Auto für einen Teenager.“

„Ein erschütterndes Video.“

„Wow. Ein 17-Jähriger fährt einen BMW M3.“

„Die Straßen dieser Tage sind der Wahnsinn.“

„Das ist einfach nur verrückt!“

„Erschreckend! Der Schutzengel des Beamten hat definitiv auf ihn aufgepasst.“

„Wann werden auf dem Mittelstreifen Leitplanken verlegt?“