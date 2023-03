BMW investiert in Verbrenner: Elektro ist den Münchnern nicht genug

Teilen

BMW plant bis weit ins nächste Jahrzehnt mit Diesel- und Benzinmotoren. © BMW

BMW zählt zu den wenigen Herstellern, die noch kein Datum fürs Verbrenner-Aus genannt haben. Stattdessen sollen neue Diesel und Benzinmotoren die SUVs bis ins nächste Jahrzehnt antreiben.

Mehr zum Thema BMW hält am Verbrenner fest: Elektro ist den Münchnern nicht genug

Die allermeisten Hersteller sind sich einig: Der Verbrenner ist ein Auslaufmodell und spätestens 2035 Geschichte – wenn sich die EU auf das Verbot einigen kann. Doch wie bei der Besetzung Galliens in den Asterix-Comics sind sich eben nicht alle Hersteller einig. So tanzt etwa BMW aus der Reihe. Statt eines festen Ausstiegsdatums gibt es sogar erst mal neue Motoren.

24auto.de enthüllt, was sich BMW davon verspricht, am Verbrenner festzuhalten.

Geplant ist eine neue Generation von Diesel- und Benzinmotoren mit vier, sechs und acht Zylindern. Auch hier hält man es bei den großen Aggregaten anders als die Konkurrenz, wo Downsizing eine immer größere Rolle spielt. Die neuen Antriebseinheiten sollen noch bis weit ins nächste Jahrzehnt verkauft werden. Verbaut werden sollen diese wohl auch in den SUV-Reihen von BMW