Blackbox wird in Autos Pflicht: Event Data Recorder soll Unfallrekonstruktion erleichtern

Von: Sebastian Oppenheimer

Ab Juli 2024 ist ein Neuwagen ein Event Data Recorder Pflicht – die Blackbox speichert Daten bei einem Unfall. (Symbolbild) © Shotshop/Imago

In Flugzeugen ist eine Blackbox schon seit vielen Jahrzehnten verbaut – in Neuwagen wird sie ab Juli 2024 Pflicht. Was hat es mit dem sogenannten Event Data Recorder auf sich?

Ab 7. Juli 2024 müssen nun alle neu zugelassenen Fahrzeuge der Klassen M1 (Pkw) und N1 (Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen) mit einem sogenannten Event Data Recorder EDR ausgestattet sein. Die Blackbox soll helfen, Unfälle zu rekonstruieren, wie 24auto.de berichtet.

Doch wie funktioniert der EDR? Laut ADAC zeichnet das System permanent die Fahrzeugdaten auf – speichert diese aber erst, wenn eine bestimmte Auslöseschwelle überschritten wird. Bemerken die Sensoren einen Unfall, beziehungsweise ein Szenario, in dem ein Crash kurz bevorsteht, wird die Speicherung gestartet. Aufgezeichnet wird aber nur über einen sehr kurzen Zeitraum: fünf Sekunden vor und 300 Millisekunden nach dem Unfall.