„Verrecken sollt ihr“: Straßenblockierer bringen Frau in Rage

Von: Sebastian Oppenheimer

In Berlin haben Klimaschützer eine Straße blockiert, indem sie sich auf dem Asphalt festklebten – eine Frau rastete durch die Aktion aus.

In Sachen Umwelt- beziehungsweise Klimaschutz gibt es verschiedene Eskalationsstufen: Während so mancher im Privatbereich versucht, seinen Teil beizutragen, gehen andere einen Schritt weiter. Sie schließen sich entsprechenden Organisationen an und beteiligen sich mitunter an Demonstrationen. Manche greifen jedoch zu radikalen Mitteln: Sie blockieren Straßen und kleben sich sogar am Asphalt fest. Das lässt bei vielen Autofahrern oft den Adrenalinpegel in die Höhe schnellen: Auch einer Frau in Berlin platzte nun der Kragen – sie ging die Blockierer verbal ziemlich scharf an.

„Verrecken sollt ihr“: Frau rastet wegen Straßenblockierern komplett aus

Die ganze Aktion wurde auf Video festgehalten (ganz oben). Zu sehen sind in dem Clip mehrere Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“, die im Sitzen mit Plakaten eine Straße blockieren. Sie kleben sich sogar mit den Händen auf der Straße fest. Eine junge Frau entsorgt das Klebstoff-Fläschchen – ganz im Sinne der Umwelt – noch schnell in einem Gully.

In Berlin blockierten Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ eine Straße – eine Frau rastete daraufhin aus. © Die Videomanufaktur/Imago

Frau rastet wegen Straßenblockierern aus – und schreit Aktivisten an

Kurz darauf nähert sich eine Frau, die vermutlich in ihrem Auto wegen der Protestaktion warten musste – und legt gleich los: „Verrecken sollt ihr“, schreit sie die Straßenblockierer an. „Habt ihr euch schon mal überlegt, wenn ihr einen Krankenwagen braucht?“ Dann endet die Szene.

Aktivisten blockieren Straße – Polizei muss festgeklebte Hände lösen

Schließlich ist noch zu sehen, wie Polizisten mit Lösungsmitteln die Hände der Protestler vom Asphalt lösen – und die Aktivisten anschließend auf Rollbrettern aus dem Weg schieben. Es ist nicht neu, dass Demonstranten Straßen blockieren, um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen: Vor nicht allzu langer Zeit stoppten Aktivisten von „Essen retten, Leben retten“ – ebenfalls in Berlin – den Verkehr. Und nicht immer bleibt es bei Verbalattacken auf die Blockierer: In England fuhr ein Range Rover gegen Demonstrantinnen, auch in Berlin schob ein Mercedes-Fahrer eine Klimaaktivistin vor sich her.