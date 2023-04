Beim Frühjahrsputz den Kofferraum nicht vergessen

Detailarbeit in Nischen und Ecken: Beim Innenraum lohnt sich beim Frühjahrsputz auch ein Entrümpeln des Kofferraums. © Christin Klose/dpa-tmn

Der Frühling ist da, viele waschen und putzen ihr Auto nun zum ersten Mal nach dem Winter besonders gründlich. Auch den Kofferraum sollte man entrümpeln. So kann man sogar Sprit sparen.

München – Erst durch die Waschstraße, dann den Innenraum säubern: Beim ersten Großreinemachen des Autos nach dem Winter werfen Autofahrerinnen und Autofahrer besser auch einen Blick den Kofferraum. Denn Hier, speziell in der Reserveradmulde, sammeln sich Schmutz und Feuchtigkeit schnell an, so der Tüv Süd.

Aber im Kofferraum ist nicht nur Putzen angesagt, sondern auch Entrümpeln. Winterhilfsmittel wie etwa Schneeketten oder –schaufel, Enteiser, dicke Handschuhe oder gar ein Sandsack haben jetzt dort nichts mehr verloren.

Auch Pflegemittel aus dem Auto verbannen

Das gilt auch für anderes Autozubehör und Pflegemittel wie etwa Wachs, Politur und Autoshampoo. Sowas ist generell im Keller oder in der Garage besser aufgehoben.

Das hat zum einen Gewichtsvorteile. Der Tüv Süd schätzt, dass sich durch Entrümplungsaktionen zwei bis fünf Prozent Sprit einsparen lassen. Zum anderen können hohe Temperaturen diesen Mitteln schaden oder etwa Spraydosen sogar gefährlich machen. dpa