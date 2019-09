Sie haben ständig Baustellen auf Ihrer Autobahn? So fahren Sie schneller ans Ziel

Internetadresse

+ © SP-X Wer öfters auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, ärgert sich regelmäßig über Baustellen. © SP-X

Aktuell scheint es so, als würde es in Deutschland auf Autobahnen gerade Baustellen wie Sand am Meer geben. Um diese zu umfahren, gibt es jetzt konkrete Infos.