„Meilenstein“: Besonders langlebige Batterie für Elektro-Lkw soll 1,5 Millionen Kilometer schaffen

Von: Julian Baumann

Northvolt und Scania haben eine Batteriezelle für elektrische Lastwagen entwickelt, die eine Lebenszeit von 1,5 Millionen Kilometern haben soll. © Gustav Lindh/Scania Deutschland

Zwei schwedische Unternehmen haben eine besonders langlebige Lithium-Ionen-Batterie vorgestellt, die eine Lebensdauer von 1,5 Millionen Kilometer erreichen soll.

Stuttgart/Stockholm - Ein oft genanntes Problem der E-Mobilität ist die vergleichsweise schnelle Abnutzung der Batterien und die nachfolgende Entsorgung der selbigen. Batteriehersteller werkeln allerdings an immer nachhaltigeren Produkten. Das Start-up Northvolt, das von einem ehemaligen Tesla-Manager gegründet wurde, will beispielsweise E-Auto-Batterien auf Holzbasis bauen. Die Schweden setzen aber nicht nur bei elektrischen Pkw auf langlebige und nachhaltige Batterielösungen, sondern auch im schweren Nutzfahrzeugbereich. Zusammen mit dem ebenfalls aus Schweden stammenden Lkw-Hersteller Scania hat Northvolt eine Batterie für E-Lkw entwickelt, die eine Lebensdauer von unglaublichen 1,5 Millionen Kilometern erreichen soll.

Dass neben den Autoherstellern auch die Hersteller großer Nutzfahrzeuge auf den Elektromotor setzen, ist nichts Neues. Daimler Truck hat einen elektrischen Lkw mit einer Reichweite von 500 Kilometern erprobt und auch Branchenprimus Tesla hat bereits Modelle des Semi an Kunden wie Pepsi ausgeliefert. Ein Trucker regte sich allerdings über den Tesla Semi auf und nannte ihn „ein Spielzeug für reiche Jungs“. Northvolt und Scania sind sich einer gemeinsamen Mitteilung zufolge allerdings sicher, dass auch die Zukunft der Transportbranche elektrisch sein wird und wollen mit der neuartigen Batterie den CO2-Fußabdruck verringern.

Batteriezellen von Northvolt und Scania sollen E-Lkw über die gesamte Lebensdauer antreiben können

Das Unternehmen Northvolt halt mit mehreren namhaften Autoherstellern Joint Ventures für die Batterieproduktion der Fahrzeuge gegründet. Zusammen mit Volkswagen eröffnete Northvolt eine Batteriefabrik im deutschen Salzgitter, in der auch Batterien für die elektrischen Modelle von Porsche produziert werden sollen. Mit dem schwedischen Lkw-Hersteller Scania entwickelt Northvolt dagegen seit 2017 Lithium-Ionen-Batterien für den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen. Die am 19. April vorgestellten langlebigen Batteriezellen werden laut Mitteilung mit fossilfreiem Strom in Nordschweden hergestellt und sollen einen Lkw 1,5 Millionen Kilometer lang antreiben können. Das entspricht der gesamten Lebensdauer eines durchschnittlichen E-Modells von Scania.

Scania Scania ist ein schwedischer Hersteller von Nutzfahrzeugen, insbesondere von Lastwagen und Bussen. Das Unternehmen wurde 1891 in Malmö, Schweden gegründet und hat seinen Hauptsitz heute in Södertälje, Schweden. Scania ist seit 2015 Teil des Volkswagen-Konzerns und beschäftigt weltweit etwa 54.000 Mitarbeiter. Scania produziert verschiedene Arten von Nutzfahrzeugen, darunter Lastwagen, Busse und Motoren. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Lastwagen für verschiedene Anwendungen an, von schweren Langstreckenfahrzeugen bis hin zu leichten Lieferwagen. Scania-Busse werden für den öffentlichen Verkehr, den Tourismus und den Fernverkehr eingesetzt. Darüber hinaus produziert Scania Industriemotoren für den Einsatz in verschiedenen Branchen, darunter Schifffahrt und Energiewirtschaft. Northvolt Northvolt ist ein schwedisches Unternehmen, das sich auf die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2016 von Peter Carlsson, einem ehemaligen Manager bei Tesla, und Paolo Cerruti gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Stockholm, Schweden. Partner und Abnehmer sind unter anderem Volkswagen, BMW, Scania, ABB, Siemens oder auch IKEA.

„Dass wir umfangreiche Entwicklungs- und Validierungsphasen durchlaufen haben und jetzt Batteriezellen aus der Northvolt Eins (Produktionsstätte in der Stadt Skellefteå, Anm.d.Red.) liefern können, die unsere Erwartungen in Bezug auf die Leistung deutlich übertreffen, ist eine enorme Leistung für alle Beteiligten“, sagt Northvolt-CEO Peter Carlsson. „Der heutige Tag markiert einen Meilenstein auf dem Weg zu einem nachhaltigen Verkehrssystem“, erklärt Scania-Chef Christian Levin. „Die Zukunft des Schwerlastverkehrs ist elektrisch, und um den Wandel zu ermöglichen und unser Markenversprechen unseren Kunden gegenüber weiterhin einzuhalten, benötigt Scania leistungsstarke Batteriezellen für unsere Elektro-Lkw.“

VW-Tochter Scania will hocheffiziente Batteriezellen in neuen Premium-Modellen einsetzen

In nächster Konsequenz will Scania laut Mitteilung im schwedischen Södertälje, wo die VW-Tochter auch ihren Hauptsitz hat, eine neue Fabrik errichten, in der die langlebigen Batteriezellen in Batteriepacks für die Produktion von schweren Elektro-Lkw eingesetzt werden sollen. „Ich freue mich sehr darauf, die letzten Puzzleteile zusammenzusetzen, bevor wir später im Jahr mit der Produktion unserer Premium-Elektrofahrzeuge beginnen“, sagt Christian Levin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bei einem Amtsbesuch in Stockholm im vergangenen Jahr Gelegenheit, einen elektrischen Truck von Scania zu fahren und war begeistert.

Eine aktuelle Studie kommt zwar zum Ergebnis, dass Schnellladen die Batterie von E-Autos massiv schädigt, wenn Northvolt die Erfahrungen durch die Entwicklung der E-Lkw-Batterien auch im Pkw-Bereich anwendet, könnte das in Zukunft aber gar nicht mehr so stark ins Gewicht fallen. Northvolt arbeitet wie bereits erwähnt auch mit namhaften Autoherstellern zusammen. Neben dem VW-Konzern, zu dem auch Scania gehört, produziert das Unternehmen in Göteborg auch Batterien für die Volvo Group und für Modelle der E-Auto-Marke Polestar.