Flugeinlage in Milwaukee: „Könnte das den ganzen Tag angucken“

Von: Simon Mones

Teilen

Bodenschwellen dienen dazu, Autofahrer einzubremsen. In Milwaukee sorgen sie dafür, dass die Fahrzeuge eine Flugeinlage hinlegen.

Wer fliegen will, der fährt in der Regel zum Flughafen und steigt dort in ein Flugzeug um. Autos sind eher selten abseits des Bodens zu finden – außer natürlich, es handelt sich um eine Rallye oder ein Flugauto, wie beispielsweise das Xpeng AeroHT X3. Hebt ein normales Auto ab, ist oft die Straße daran Schuld. So auch in Milwaukee.

Dort befindet sich ein wahres Highlight in Sachen Verkehrsplanung. Dabei ist es auf den ersten Blick im Vergleich mit dem britischen Magic Roundabout völlig unspektakulär. Es handelt sich nämlich um Bodenschwellen, die den Verkehr einbremsen sollen. In diesem Fall auf 15 Meilen pro Stunde (ca. 24 km/h).

Hälfte aller Autos fliegt über Bodenschwelle

In der Regel funktioniert das auch ganz gut, nur eben in Milwaukee nicht wirklich. Dort entpuppen sich die Bodenschwellen eher als Katapult und haben die Straße zum viralen Hit werden lassen. Denn ein Anwohner namens Marcus Powell hat die Flugeinlagen gefilmt und bei TikTok hochgeladen.

Der Pick-up verbiegt sich so sehr, das man denken könnte, er bricht. © TikTok (peezyante)

„Jeden Tag kommen mindestens 30-40 Autos hierher“, sagte Powell gegenüber Fox6. „Etwa die Hälfte von ihnen überfährt die Bodenschwelle. Es ist verrückt, aber ich habe mich irgendwie daran gewöhnt. Ich sehe es jeden Tag.“

Spektakuläre Streifenwagen: Die coolsten Polizeiautos aus aller Welt Fotostrecke ansehen

Motorradfahrer benutzt Bodenschwelle als Rampe

In dem TikTok-Video sind gleich mehrere Fahrzeuge zu sehen, die offenbar von den Bodenschwellen überrascht werden. Und das, obwohl diese durch zwei Verkehrszeichen angekündigt werden. Selbst ein Polizeiauto rast über das Verkehrshindernis hinweg. Ein Pick-up -Truck verbiegt sich sogar so sehr, dass es so aussieht, als würde er in zwei Teile zerbrechen.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

Doch nicht alle Verkehrsteilnehmer treffen unvorbereitet oder einfach nur zu schnell auf die Bodenschwellen. Einige verhalten sich sogar bewusst gefährlich. So ist ein Auto zu sehen, dass auf dem Gras neben dem Hindernis fährt. Ein Motorradfahrer nutzt die Bodenwelle bewusst als Rampe. Einige Fahrzeuge fahren zudem entgegen der Einbahnstraße, wie das Portal carscoops.com berichtet. Bei den TikTok-Nutzern sorgt der Clip dennoch für Erheiterung, wie die Kommentare zeigen:

„Das Auto fährt lässig durch das Gras.“

„Die Federung dieses Polizeiautos war unglaublich.“

„Der Dodge Truck klappte fast zusammen wie ein Liegestuhl.“

„Das kann ich mir den ganzen Tag ansehen!“