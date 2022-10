Autonomes Fahren: KBA steckt Rahmen für Robo-Parken ab

Autos könnten in Parkhäusern künftig selbstständig zum Parkpklatz fahren. © Mercedes-Benz

Die Fahrt ins Parkhaus können sich Autofahrer dank Automated Valet Parking wohl bald sparen. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat den Weg dafür frei gemacht.

Noch ist das autonome Fahren Zukunftsmusik, doch schon heute können moderne Autos immer mehr eigenständig bewältigen. Entsprechend möchte Volkswagen in Hamburg schon in wenigen Jahren Robotaxis auf die Straße schicken. Die Fahrzeuge von Mercedes-Benz dürfen sogar schon heute auf Level 3 eigenständig im Stau fahren. Und auch das Parken dürfte in naher Zukunft nicht mehr das Problem der Autofahrer sein.

24auto.de verrät, welche Voraussetzungen für das Automated Valet Parking erfüllt werden müssen.

Zumindest hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nun den Weg für das autonome Fahren in Parkhäusern freigemacht. Die Behörde hat einen Anforderungskatalog vorgelegt, in dem geregelt ist, welche Voraussetzungen Systeme zum sogenannten „Automated Valet Parking“ (AVP) für eine Zulassung in Deutschland erfüllen müssen.